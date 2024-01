Mărturiile tinerilor care îl acuză pe patronul UNTOLD de agresiune: "I-am spus lui Adi să creăm o diversiune!" | Parchetul a schimbat încadrarea penală a faptei lui Bogdan Buta

Scandalul declanșat de acuzațiile de agresiune sexuală și, ulterior, de sex cu minori la adresa patronului festivalului UNTOLD scoate la suprafață noi amănunte.

Cei doi, minori la data presupuselor fapte, în urmă cu trei ani, ar fi fost ademeniți de Bogdan Buta (fotomontaj, stânga) pe aplicația pentru adulți Tinder.

Buta neagă vehement acuzațiile şi spune că este, la rândul său, victima unui șantaj.

Acuzatorii patronului UNTOLD, în prezent majori, susțin că au depus plângere la Poliţie, unde au fost audiați timp de 3 ore.

Însă, potrivit poliției, cei doi ar fi fost doar audiați, fără a fi fost depuse plângeri.

Scandalul a pornit de la jurnalistul Liviu Alexa, a cărui relație încordată cu Bogdan Buta este cunoscută

Înaintea anchetei declanșate de autorități, cazul a fost amplu relatat de jurnalistul clujean Liviu Alexa.

Alexa a publicat mărturii video cu tinerii care-l acuză pe Buta, precum şi capturi de imagine cu mesajele pe care aceștia susțin că le-au schimbat cu fondatorul UNTOLD.

În imaginile respective, persoana care lansează invitațiile are prenumele şi fotografia omului de afaceri, dar şi bifa albastra rezervată conturilor confirmate.

"Ne-a dat de înțeles să venim toți la el. Eram cu un prieten, apoi a apărut un al doilea prieten și i-am spus că, dacă putem, să venim toți la el, să fie vorba de o interacțiune sexuală. Când s-a mai destins atmosfera și noi eram mai deschiși cu asta, ne-a spus că dacă urcăm cu el... Și au am spus că da, prietenul meu a spus că da, și el a refuzat", a spus unul dintre acuzatori în înregistrarea făcută de jurnalistul Liviu Alexa.

Acesta continuă interviul întrebându-l pe tânăr: "Și tu ai fost sus să faci sex cu Bogdan Buta, da?"

"I-am spus lui Adi că trebuie să plecăm de urgență, că trebuie să creăm o diversiune, că deja lucrurile nu mai erau ok. În momentul în care am urcat înapoi - am coborât doar în halat - le-am spus lui Bogdan și respectivului meu fost că m-a sunat mama și că mă așteaptă la stradă, iar el a spus 'ok, hai să ne îmbrăcăm'", continuă povestea tânărului.

Mărturiile video difuzate de Liviu Alexa sunt blurate și nu precizează numele celor care-l acuză pe Bogdan Buta.

După aceste dezvăluiri, polițiștii din Cluj-Napoca au deschis o anchetă privind infracțiunea de agresiune sexuală.

Ulterior, cei doi băieți, care între timp au devenit majori, au dat declarații în fața anchetatorilor.

Acuzatorii lui Bogdan Buta: "Am depus plângere, dar nu putem spune nimic fără avocat"

"Am depus plângere, dar nu putem spune nimic în absența avocatului", a declarat unul dintre ei jurnaliștilor, în timp ce-și proteja fața cu o mapă.

"Adevărul este următorul și foarte simplu. Scenariul SF complotat și prezentat în material (materialul publicat de Liviu Alexa, n.r.) este doar rezultatul unor minți bolnave, al unor șantajiști și infractori de cea mai joasă speță.

Dacă cineva vrea să se coboare la nivelul acestei mizerii este alegerea fiecăruia. Eu nu voi coborî în această mocirlă, ci voi alege calea justiției ca singura formă de interacțiune cu acești infractori", a reacționat Bogdan Buta.

Ce spun autoritățile în acest caz: Bogdan Buta, cercetat pentru sex cu o persoană minoră

"La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele reclamate în spațiul public, privind săvârșirea unor fapte de agresiune sexuală.

Azi, 30 ianuarie a.c., ca urmare a cercetărilor, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de agresiune sexuală în infracțiunea de act sexual cu un minor.

În cauză se administrează probatoriul, pentru a se stabili întreaga situație de fapt.

Cu privire la modul de sesizare, arătăm că la acest moment cercetările se efectuează ca urmare a sesizării din oficiu a polițiștilor de investigații criminale.

Activitățile sunt coordonate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, iar în baza cadrului procesual existent sunt desfășurate activități de cercetare penală in rem.

Au fost audiate două dintre persoanele implicate, în vârstă de 18 și 19 ani din municipiile Cluj-Napoca și Iași, urmând a fi realizate toate audierile, respectiv activitățile procedurale necesare pentru soluționarea cauzei.

Facem mențiunea că în cadrul audierilor nu au fost formulate plângeri penale referitoare la infracțiuni contra libertății și integrității sexuale", se spune în comunicatul autorităților de resort.

Jurnalistul Dragoș Boța: Justiția română tratează cu prea mare lejeritate infracțiunile sexuale contra tinerilor

"Dacă rămânem pe scenariul agresiunii sexuale, cred că va trebui să urmărim acest caz în continuare, dincolo de momentul trimiterii în judecată.

În România, cazurile de agresiune sexuală împotriva tinerilor sunt tratate cu foarte mare lejeritate când ajung în instanță.

Am prezentat la Exces de putere cazul unui milionar austriac, ale cărui victime erau copii duși chiar de părinții lor să devină victime ale agresiunii sexuale. După ancheta procurorilor DIICOT, judecătorii i-au dat arest la domiciliu, apoi control judiciar. Evident, austriacul a fugit din țară.

Procesul nici acum nu este încheiat. Mai mult, 'marea' justiție din România l-a achitat pentru fuga din România, de sub control judiciar, în baza unui motiv halucinant: anume, că procurorii care au întocmit rechizitoriul pentru fugă nu au putut preciza momentul exact al fugii austriacului din România.

Este a doua când dosarul se întoarce la instanța de fond, pentru că judecătorii au dat niște sentințe aberante, care au fost casate.

În cazul de față (al patronului UNTOLD), cred că s-ar putea să ajungem la DIICOT, dacă vorbim de droguri (care le-ar fi fost administrate tinerilor care au reclamant agresiunea sexuală)", a spus jurnalistul Dragoș Boța la Antena 3 CNN.