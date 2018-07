Alan Alda, celebrul "Hawkeye" Pierce din M.A.S.H., suferă de boala Parkinson

Cunoscutul actor american Alan Alda a dezvăluit că suferă de boala Parkinson. Într-o apariție la "CBS Morning" marți, actorul a spus că a fost diagnosticat cu boala acum trei ani și jumătate.

"Am avut o viață întreagă de atunci", a spus el. "Am jucat, am ținut discursuri, am ajutat la Alda Center for Communicating Science de la Stony Brook. Am început acest nou podcast și am observat că ... am fost în televiziune foarte mult în ultimele săptămâni vorbind despre noul podcast - și mi-am văzut mișcarea degetului mare în câteva fotografii și m-am gândit că este probabil doar o chestiune de timp înainte ca cineva să facă o poveste despre acest lucru dintr-un punct trist, dar ăsta nu este locul unde sunt", a adăugat acesta.

Alda este cel mai bine cunoscut pentru interpretarea sa legendară a lui "Hawkeye" Pierce din serialul "M * A * S * H". Câștigătorul Emmy și Globul de Aur a lucrat în toate genurile, din filme dramatice precum "The Aviator", la "Tower Heist" și un rol politic în calitate de senator în "The Wing Wing".

De asemenea, el a găzduit "Frontierele științifice americane" timp de 13 ani și în prezent predă tehnici de actorie oamenilor de știință și antreprenorilor pentru a-i ajuta să se conecteze mai bine cu publicul lor. Capacitatea de a interacționa cu oamenii în mod clar, spune el, este cheia unei înțelegeri mai bune pentru toată lumea.

Alan Alda are 82 de ani.

Ce este boala Parkinson

Boala Parkinson este o boală degenerativă ce survine în urma distrugerii lente și progresive a neuronilor. Întrucât zona afectată joacă un rol important în controlul mișcărilor, pacienții prezintă gesturi rigide, sacadate și incontrolabile, tremor și instabilitate posturală.

Primele simptome ale bolii Parkinson apar, cel mai frecvent, după vârsta de 60 de ani, dar 1 din 10 pacienți sunt diagnosticați cu boala Parkinson înainte de 50 de ani, iar 1 din 20 pacienți în jurul vârstei de 40 de ani.

În România, estimările indică faptul că peste 73.000 de persoane au boala Parkinson, iar la nivel mondial, peste 6,4 milioane de persoane suferă de această afecțiune.

sursa: Wikipedia.