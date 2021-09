Antena3.ro angajează redactori online şi pentru secţiunea International News

Antena3.ro angajează redactori online, dar şi redactori pentru Secţiunea International News powered by CNN.

Dacă ai ajuns în acest articol, este clar că eşti interesat aşa că trimite-ne un mail pe adresa [email protected] şi hai să ne cunoaştem. Detalii despre fiecare job în parte poţi găsi, mai jos, în articol.

În momentul în care ne contactezi, te rugăm să adaugi în titlul mail-ului poziția pentru care aplici, Redactor online www.antena3.ro sau Redactor online, secţia International News a www.antena3.ro.

Redactor online www.antena3.ro

Candidatul ideal

- Ai cunoştinţe foarte bune despre gramatica limbii române;

- Poţi identifica subiectele care pot fi transformate in articole pe site-ul www.antena3.ro;

- Ai cunoştinţe despre evenimentele curente (viata politica; societate);

- Ai capacitatea de a recunoaşte cine sunt personajele aflate in prezent la conducerea Guvernului, politicieni, etc.;

- Ai cunoştinţe despre cum se contruieşte un articol pentru a obţine rezultate în Google

- Ai cunoştinţe despre cum se contruieşte un articol pentru a obţine rezultate în Facebook

- Ești dispus să lucrezi în ture, 08-16 și 16-00;

- Ai experință de minim 1 un an într-o poziție similară;

Primeşti puncte în plus dacă ai cunoştinţe despre:

- editare foto (Photoshop) – nivel începător;

- editare video – nivel începător;

- strategii de promovare pe platformele de social media: Facebook, YouTube şi Instagram;

- metricii şi dimensiunile din platformele de monitorizare a traficului;

Descrierea jobului:

- Identifici subiecte, redactezi şi publici articole pe www.antena3.ro;

- Promovezi articolele publicate în platformele de social-media, Facebook şi YouTube.

Redactor online, sectia International a www.antena3.ro

Candidatul ideal:

- Ai cunoştinţe foarte bune despre gramatica limbii române;

- Poţi identifica subiectele care pot fi transformate in articole pe site-ul www.antena3.ro;

- Ai cunoştinţe despre evenimentele curente din politica externă;

- Ai cunoştinţe despre cum se contruieşte un articol pentru a obţine rezultate în Google

- Ai cunoştinţe despre cum se contruieşte un articol pentru a obţine rezultate în Facebook

- Ești dispus să lucrezi în ture, 08-16 și 16-00;

- Ai experință de minim 1 un an într-o poziție similară;

Descrierea jobului:

- Identifici subiecte, redactezi şi publici articole pe www.antena3.ro;

- Promovezi articolele publicate în platformele de social-media, Facebook şi YouTube.

