Câștigător finala iUmor. Cine a câștigat de fapt marea finală iUmor

Câștigător finala iUmor. De-a lungul celui de-al ș aptelea sezon, jura ț ii au avut parte de numere foarte amuzante, dar ș i de momente mai pu ț in pl ă cute, care le-au pus Deliei, lui Mihai Bendeac ș i lui Cheloo r ă bdarea la î ncercare. Nici în finală nu au scăpat de astfel de momente, ceea ce a stârnit reac ț ii din partea celor 3 jura ț i. “Îmi pare rău, dar tu în seara asta nu ai fost un om de stand-up”, “Nu e ș ti de finală”, au fost cuvintele jura ț ilor la finalul unor numere, dar au fost ș i impresiona ț i: “Tinzi să ajungi un comediant de mare valoare. Mi s-a părut că tot spa ț iul acesta a fost al tău, ai făcut ceva special, e ș ti născut să faci asta”, “Sunt ș ocat de cât umor are acest băiat! Este un om inteligent ș i vesel, care chiar ș tie să construiască un număr de stand-up!”. Ce concuren ț i au reu ș it să îi uimească pe Delia, Cheloo ș i Mihai Bendeac în marea finală ș i cine a reu ș it să ob ț ină 3 "Thumbs up", telespectatorii vor putea afla în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Câștigător finala iUmor Cei 12 concuren ț i care î ș i disput ă marele premiu prin numere de stand-up, magie, trap, rap, glume scurte sau mimă cu sunete cu care vor încerca să ob ț in ă simpatia jura ț ilor sunt: Mukinka, Dan Ț u ț u, Silviu Gherman, Mario Lopez, George Ț int ă , Alex Ș erban, Trupa HA-RAP, Adrian ș i Andrei, Eduard ș i Bianca, Cristian DeNis, Bogdan C ă lin ș i Patrick Cottet.