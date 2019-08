CERBUL DE AUR. Decizie de ultimă oră a Televiziunii Române

Foto: Agerpres

CERBUL DE AUR. Preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, a declarat, miercuri, la conferinţa de presă prilejuită de deschiderea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019, că acest eveniment va continua, "indiferent ce vor unii sau alţii", anunţând că va începe demersurile în luna octombrie pentru organizarea ediţiei din 2020.



CERBUL DE AUR. "Eforturile sunt considerabile, avem un buget, alocat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie, de circa 6 milioane de lei, plus venituri atrase din sponsorizări, parteneriate, publicitate. Nu aş vrea să uit Ministerul Turismului, unul din partenerii noştri de anul acesta, care a înţeles importanţa zonei, a evenimentului şi a muncii în echipă pentru realizarea acestuia. Sunt aici în jur de 150 de oameni ai TVR, care lucrează de ceva timp, care lucrează ore, cu multă pasiune, profesionişti, tehnicieni, regizori, oameni de comunicare, de management, oameni (...) cu care facem o echipă extraordinară, pentru al doilea an, ca să putem să realizăm aceste lucruri într-un timp extrem de scurt", a afirmat Doina Gradea, la Braşov, subliniind că bugetul festivalului a fost aprobat abia în aprilie, rămânând, practic, câteva luni pentru organizare.



CERBUL DE AUR. Preşedintele-director general al TVR a precizat că demersurile pentru organizarea ediţiei de anul viitor a evenimentului vor fi demarate în luna octombrie anul acesta.



CERBUL DE AUR. "În urma discuţiilor cu colegii din CA, cea mai bună variantă ar fi ca anul acesta, undeva în luna octombrie, nu mai târziu, când trimitem şi proiecţia bugetară la Guvern, la Ministerul Finanţelor, să spunem că dorim să organizăm o nouă ediţie anul viitor şi să luăm aprobările necesare (...) Povestea noastră va continua şi anul viitor, indiferent ce vor unii sau alţii, noi ştim că Braşovul doreşte, piaţa muzicală din România doreşte", a mai precizat Doina Gradea.



CERBUL DE AUR. Ea a menţionat că există artişti străini care îşi doresc să urce pe scena festivalului de la Braşov, dând ca exemplu pe Ronan Keating, care şi-a dorit în urmă cu mai mulţi ani să concerteze la Cerbul de Aur, însă la momentul respectiv nu a reuşit să vină la Braşov din motive medicale.



CERBUL DE AUR. Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, care în acest an se desfăşoară în perioada 22-25 august.