Mircea Radu, director de comunicare la TVR: „Este o propunere onorantă, dar și o mare provocare”

„Consilier în management al Preşedintelui-Director General al TVR, Doina Gradea, atribuţiile sale fiind legate de proiectele editoriale şi de imagine ale televiziunii publice, Mircea Radu va îndeplini şi sarcinile de coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu Comunicare, Relații Publice și Protocol”, se arată în comunicatul TVR.

Mircea Radu este și consilierul președintelui TVR Doina Gradea din luna ianuarie.

Ce spune de numire

Într-un interviu pentru Pagina de Media, Mircea Radu susține că este o propunere onorantă, dar și o provocare.

„Este o propunere onorantă, fără-ndoială, dar și o mare provocare. Toate vin la pachet cu îndatoriri de care am să mă achit așa cum am făcut-o în cei peste 25 de ani de televiziune. Am acceptat deoarece cred că, pentru a duce mai departe cu succes brandul TVR, alături de un management performant alcătuit din profesioniști cu experiență și cu rezultate în acest domeniu, este nevoie de un plan coerent de comunicare internă și externă. Este nevoie de o gândire proactivă, o atitudine fermă, convingeri puternice, tot ce înseamnă cultură organizațională, așa încât, pe plan intern, oamenii (atât angajații cât și colaboratorii) să capete o mai bună înțelegere a acțiunilor TVR și să aibă posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea și/sau implementarea acestor. Pe plan extern, într-o perioadă de taifun al fake-news, obiectivul principal este o comunicare corectă, aplicată, clară și transparentă a publicului cu privire la atribuțiile și activitățile TVR", a declarat Mircea Radu.

Cine este Mircea Radu

Potrivit siteului TVR, Mircea Radu, în vârstă de 51 de ani, a absolvit Facultatea de Instalaţii din Bucureşti. În 1991, a debutat în media, devenind animator pentru Radio Contact Bucureşti, iar din 1993 – pentru UniPlus Radio. În televiziune a început ca ştirist.

Între anii 1994 şi 2000 a fost prezentatorul jurnalului de Actualităţi de prime-time şi de noapte, la TVR 1. Tot în 1994, telespectatorii TVR l-au putut urmări şi duminica dimineaţa, într-un program de infotainment. În 1996, Mircea Radu a făcut parte din echipa CNN România, iar în 1997 a moderat un talk-show politic de weekend tot la TVR 1.

Din anul 2000, a intrat în echipa Antena 1, mai întâi ca prezentator al Observatorului, apoi ca gazdă a emisiunii Din dragoste, cel mai longeviv show de televiziune din România (18 sezoane). Tot la Antena 1, Mircea Radu a mai prezentat emisiuni precum Geniali (2005, 2006) și Noaptea erorilor, în 2008, dar a avut un rol şi în serialul Secretul Mariei (2006).

Din toamna anului 2010, până la sfârşitul anului 2011, Mircea Radu a fost gazda emisiunii Trecerea anilor, difuzată la TVR 1, în fiecare sâmbătă seară. Din primăvara anului 2012, Mircea Radu a prezentat Jurnalul TVR. În decembrie 2017, Mircea Radu a părăsit TVR pentru a se întoarce în Antena 1, la cârma unei noi emisiuni, „Ie, Românie”. Mircea Radu a revenit în anul 2019 la Televiziunea Română pentru a fi ghidul unor tineri, protagonişti în reality show-ul „Down the road. Aventura”, difuzat la TVR 1 și TVR 1 HD.