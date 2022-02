Q Magazine, despre Sabrina Preda, prezentatoarea News Hour with CNN: "Nu aş alege altă viaţă"

"Când am văzut-o pentru prima dată pe ecran, la Antena 3, mi-am spus: Doamne, ce fată frumoasă! Mai târziu, urmărindu-i anchetele despre achizițiile din pandemie și reportajele pe sănătate, din spitale, am adăugat…Și deșteaptă! Stând de vorbă cu ea, pentru Q Magazine, am aflat că SABRINA PREDA este și bună, că Biblia este cartea ei fundamentală și că, dacă ar putea, nu ar alege altă viață", a început Floriana Jucan articolul publicat în Q Magazine.

Sabrina a povestit cum a început să iubească meseria de jurnalist, dar şi cum a ajuns să îşi trăiască visul.

"Deși am doar 7 ani în presă, povestea începe de când aveam eu 7 ani. Am primit o cameră video de la ai mei, de Crăciun, și atunci s-a înfiripat relația mea cu televiziunea. Habar nu aveam pe atunci că va fi iubire până la adânci bătrâneți. Am o soră mai mare cu patru ani, și un frate mai mic cu doi ani, iar jocul meu preferat era să le iau interviuri. Doar că eu duceam jocul la cu totul alt nivel.

Aveam niște căști, așa îmi imaginam eu că pot comunica cu regia imaginară, veneam cu o foaie pe care avem un șir de întrebări foarte serioase, și de multe ori mă certam cu ei pentru că nu luau în serios acest joc. Am moderat emisiuni de ore întregi în sufrageria casei. Am ajuns, cu timpul, să îmi trăiesc visul!", a explicat Sabrina pentru Q Magazine.

Totodată, Sabrina a povestit şi despre omul care i-a oferit o şansă pentru a demonstra că poate să demonstreze tot ceea ce poate face ca jurnalist la Antena 3.

"Omul care a crezut în mine și mi-a oferit ocazia să demonstrez este CEO-ul Antenei 3, Mihai Gâdea. Datorită lui sunt astăzi și realizator de emisiune", a spus Sabrina.

În cadrul aceluiaşi interviu, Sabrina Preda a explicat şi ce a simţit în timpul anchetelor efectuate în timpul pandemiei şi publicate în exclusivitate la Antena 3.

"Imaginați-vă că timp de mai bine de 6 luni, eu și Sergiu, practic, am locuit în fața Ministerului Afacerilor Interne, care e și lângă Ministerul Sănătății. De acolo făceam live-uri în fiecare zi. Apoi, mi-au rămas în minte imaginile cu orașul pustiu, era înfricoșător.

Apoi, spaima oamenilor. Spaima de a-i infecta pe cei dragi. Spaima medicilor care nu aveau materiale de protecție. Primeam zeci de telefoane de la asistente, de la medici, care ne plângeau la telefon că nu au măști, mănuși sau combinezoane. Aveai senzația că sunt carne de tun. Cumplit.

La Spitalul Colentina, pacienții stăteau la poarta spitalului și nu puteau fi îngrijiți pentru că unitatea sanitară devenise integral spital pentru COVID. Au fost zeci de mii de operații amânate.

Apoi, traumele copiilor. Așa a luat naștere campania „Copiii pandemiei”. Pur și simplu nu pot să mai adaug niciun cuvânt pentru că mi se pune un nod în gât", şi-a amintit Sabrina.