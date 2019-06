Realizatorul CNN Anderson Cooper anunță moartea mamei sale, legenda modei Gloria Vanderbilt: ”M-am gândit mereu la ea ca la un vizitator dintr-o altă lume. Mereu am crezut că e treaba mea să o protejez“

O figură iconică a modei și a lumii artistice, Gloria Vanderbilt, a încetat din viață la 95 de ani, a anunțat fiul acesteia, realizatorul CNN Anderson Cooper. Doamna Vanderbilt avea 95 de ani, anunță CNN.

"Gloria Vanderbilt a fost o femeie extraordinară, care a iubit viața și a trăit-o în termenii ei", a spus Cooper într-o declarație. "Era pictor, scriitor și designer, dar și o mamă remarcabilă, o soție și un prieten. Avea 95 de ani, însă întrebați pe cineva apropiat de ea și v-ar spune: era cea mai tânără persoană pe care o cunoșteam - cea mai tare și mai modernă".

Născută în New York în 1924, Gloria Laura Morgan Vanderbilt a crescut în Franța. Tatăl ei, finanțatorul Reginald Vanderbilt, moștenitorul unei averi în domeniul feroviar, a murit când aceasta era copil. Gloria a fost centrul atenției mass-media de la o vârstă fragedă, supranumită "fetița săracă, bogată", în mijlocul unei bătălli intense de custodie între mama ei și sora enorm de bogată a tatălui ei, Gertrude Vanderbilt Whitney. Mătușa ei a câștigat procedurile judiciare.

"Ca adolescentă a încercat să evite lumina reflectoarelor, dar reporterii și cameramanii au urmat-o peste tot", a spus Cooper. "Era hotărâtă să facă ceva din viața ei, hotărâtă să-și facă un nume pentru ea însăși și să găsească iubirea de care avea nevoie atât de mult."

Prima ei căsătorie a fost agentul de la Hollywood, Pat DiCicco, în 1941, când Vanderbilt avea 17 ani.

La 21 de ani, a preluat controlul asupra unui fond de încredere de 4,3 milioane de dolari, pe care tatăl ei i-l lăsase moștenire. A divorțat DiCicco două luni mai târziu, s-a recăsătorit imediat - de data aceasta, cu dirijorul Leopold Stokowski, care avea 63 de ani.

"L-am cunoscut timp de o săptămână și m-am căsătorit trei săptămâni mai târziu cu el", i-a spus o dată lui Cooper în timpul unui interviu. Întrebată dacă prietenii ei credeau că era ciudat că a căzut pentru un bărbat patru decenii în vârstă, ea a spus: "Nu mi-a păsat".

Un artist la inimă

Cu Stokowski, ea a început să-și urmeze pasiunile, începând cu opera sa de artă, pe care a pus-o expus-o prima dată în 1948. A avut doi fii cu Stokowski: Leopold Stokowski s-a născut în 1950, iar Christopher Stokowski în 1952.

În 1954, ea a debutat în scenă într-o producție a dramei romantice "The Swan", la Pocono Playhouse din Mountainhome, Pennsylvania. A publicat o carte de poezie în anul următor. În același an divorțase de Stokowski.

A descoperit dragostea din nou la Hollywood cu regizorul si producatorul Sidney Lumet, care va castiga mai multe nominalizari la Premiile Oscar pentru filme precum "12 Angry Men", "Dog Day Afternoon" si "Network".

Cei doi s-au căsătorit în 1956. După ce au divorțat în august, Vanderbilt s-a căsătorit pentru ultima oară în ajunul Crăciunului din acel an Cu scriitorul Wyatt Cooper, ea a mai avut doi fii: Carter cCooper în 1965 și Anderson Cooper în 1967.

Sub marca ei GV Ltd., a vândut milioane de perechi de jeans care poartă logo-ul său de lebădă.

Tragedia a lovit familia în 1988, când Carter Cooper, în vârstă de 23 de ani, a sărit de pe terasa de la etajul al 14-lea din penthouse-ul părinților în cartierul Yorkville din Upper East Side din Manhattan. Carter suferea de depresie.

Următorii ani au fost cei duri pentru Vanderbilt. În afară de a face față pierderii unui fiu, avocatul și psihiatrul ei au tapat-o de milioane de dolari. I-a dat în judecată cu succes, dar a trebuit să-și vândă conacul în Hamptons și un penthouse cu cinci etaje din Manhattan pentru a plăti datoriile.

În 1995, s-a mutat cu Anderson Cooper și a început să lucreze la o carte "Povestea unei mame", care a fost publicată în 1996. Cartea a relatat durerea după moartea lui Carter.

Oamenii "vor începe să vorbească despre el și apoi să spună:" Oh, îmi pare rău ", și eu spun," Nu, îmi place să vorbesc despre el mai mult, mai mult "- pentru că asta îl aduce în viață și îl apropie și înseamnă că nu a fost uitat ", a declarat ea revistei People.

Jones Apparel Group a cumpărat Gloria Vanderbilt Apparel Corp. în 2002, pentru 138 de milioane de dolari.

Legătura cu celebrul ei fiu, vedeta CNN, a fost imortalizată într-un documentar HBO din 2016, "Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper", care a avut premiera la Festivalul de Film de Sundance. Mai târziu în acel an, pcei doi au publicat un volum de memorii, "The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son on Life, Love, and Loss".

Despre viata extraordinara a mamei sale, Anderson Cooper a spus: "M-am gandit mereu la ea ca pe un vizitator dintr-o altă lume, un călător abandonat aici care venise dintr-o stea de departe care arsese de mult. Mereu am crezut că e treaba mea să o protejez“.