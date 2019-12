Români care dezvoltă România. Moleculă de talent

"Aceasta este o fustă de la Ana Alexe. Face parte din primii 10 designeri cu care am început Molecule F. Dacă aș pune pe un stander de 100 de produse o piesă de-a unui designer de-al nostru, trebuie să-l recunosc. Nu pentru că este al nostru, ci pentru că în felul asta recunoști valoarea uni designer", susține Mirela Bucovicean.

Acesta este standardul de calitate pe care Mirela Bucovicean îl respectă din anul 2010. Atunci, după ani de experiență în publicitate, imobiliare și modă, a decis să pornească pe cont propriu o afacere în care să folosească tot ce a învățat. O platformă online că o capsulă care să concentreze tot ce au mai bun designerii de modă din România.

“Când am gândit acest proiect m-a dus la designeri și am spus, uite am ideea asta, aș vrea să știu cum ți se pare. Spre satisfacția orgoiului meu, cei zece designeri la a căror ușa am bătut. Au fost extrem de dornici și la un moment dat ei m-au împins de la spate că nu eram prea convinsă cu numele, haide, da drumul o dată la site-ul asta”, a declarat Mirela Bucovicean

În prezent, Molecule F colaborează cu 150 de designeri unul și unul, are un magazin de prezentare impresionant și este o prezență constantă la târguri și evenimente de profil.

“Această platforma este o platforma dedicată exclusiv designului românesc.Noi nu avem branduri internaționale, nu suntem un magazin online care vinde și ojă și napolitane și fashion și de toate aici: chiar ai niște oameni care se pricep la modă.”

Confirmările au venit după multă muncă și dorință de a organiza un domeniu mai degrabă boem, al oamenilor creativi. Mulți designeri care aveau Molecule F în ADN au ajuns să îmbrace vedete internaționale și să apară la cele mai importante evenimente ale lumii.

"Suntem văzut foarte bine în afară. Avem designeri care îmbracă vedete de talia lui Lady Gaga, Madonna, Gigi Hadid. Tot red carpetul de peste tot din lume, de la Oscar la Cannes, suntem foarte bine văzuți. Aș menționa câteva branduri, câțiva designeri care au reușit foarte frumos: Murmur, Maria Lucia Hohan, Rhea Costă, Ioana Ciolau, Maria Marinescu, Styland”, a adăgat ea.

“Am ieșit din zona aceea, că suntem în România, suntem o țară mică. Nu mai merge și așa. Deci dacă nu păstrăm ștacheta sus, dacă nu reușim să livrăm că un comerciant d enivel nivel internațional – pierdem. Pentru că acum suntem într-o competiție cu întreagă lume

Și moda românească a devenit o carte de vizită care vorbește peste tot în lume, pe limba frumosului, despre noi.

“Designul, acea modă purtată pe stradă este mai degrabă starea de spirit a unei națiuni. Cred că ne-am schimbat. Mă uit acum că există un curaj în a încerca culori. Pentru că înainte nu ieșeam din negru gri, acum măcar se uită la culori, ar vrea să le poarte”, mai spune această.

Până la urmă, poate e adevărat că haina îl face pe om. De aceea e nevoie că noi, românii, să ne punem cele mai bune haine pentru că lumea să ne vadă în sfârșit așa cum suntem cu adevărat: muncitori, creativi și minunați.