Scandal la Eurovision 2019! Mihai Trăistariu și Dan Bittman s-au retras din concurs

Foto: Facebook/Mihai Trăistariu

Un nou scandal la Eurovision România. Supărat pe obiectivitatea organizatorilor, „veteranul” concursului Mihai Trăistariu și-a anunțat retragerea din concurs.

Artistul și-a motivat alegerea pe pagina sa de Facebook.

„În urma unei evaluări complete a concursului Eurovision România 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiţie. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obţinut pentru România cel mai mare punctaj din istorie şi un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de ţări. Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist şi mi-a arătat că visul poate fi împlinit, dacă eşti dispus să lucrezi pentru asta. M-am înscris anul acesta în preselecţii cu piesa «Baya», reuşind trecerea în Semifinale. Am ales pentru acest an o piesă ritmată pentru că veneam după 5 luni de filmări TCDU (n.r. - Te cunosc de undeva“, de la Antena 1) - un show tv de succes, de la un alt post TV, unde am fost concurent şi în cadrul căruia am interpretat live 16 artişti celebri, cu timbre vocale diferite, cu atitudini şi personalităţi diferite, astfel că vocea mea a fost completată cu succes şi de show. Sunt un artist competitiv si am demonstrat asta prin fapte. Pentru ca, in acest moment, nu mai am incredere in obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision Romania, data fiind situatia neclara, din start, in ceea ce priveste concurentii inscrisi - cei care au trecut preselectiile si cei care au fost favorizati ulterior - am decis sa ma retrag.

Nu pot continua un drum care prezinta multe "mistere ". Multumesc fanilor care m-au sustinut intotdeauna si care sunt alaturi de mine si de muzica mea si le promit ca pentru mine, Eurovision ramane o poveste ... fara sfarsit !“, a scris Trăistariu.

La rândul său, Dan Bittman (56 de ani) a anunţat că se retrage de la Selecţia Naţională Eurovision 2019 susținând la rândul său ce a stat în spatele acestei decizii. „Dragii mei, vă scriu aici pentru a vă ura un An Nou fericit, cu împliniri şi sănătate, dar şi pentru a vă anunţa că, din păcate, nu pot participa la concursul Eurovision 2019 deoarece în perioada semifinalelor sunt plecat din ţară, fapt care îmi face imposibilă prezenţa în concurs“, a explicat Dan Bittman.

Cântăreţul a mărturisit şi că regretă faptul că este nevoit să se retragă, însă „cel mai bine este ca ţara noastră să fie reprezentată de artişti tineri şi talentaţi“, a adăugat Bittman. „Sincer îmi pare rău deoarece ar fi fost o întoarcere după 25 de ani de la prima participare a României la Eurovision, fapt unic în istoria acestui concurs, însă sunt convins că este cel mai bine ca ţara noastră să fie reprezentată de artiştii tineri şi foarte talentaţi care ne bucură de ani buni încoace şi care trebuie susţinuţi cu toată dragostea. Vă mulţumesc pentru înţelegere“, a încheiat artistul.