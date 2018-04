THE FOUR - CEI 4. Lupta s-a încheiat pentru unul dintre Cei 4

THE FOUR - CEI 4. Cea de-a cincea edi ț ie ”The Four – Cei 4” s-a încheiat, sâmbătă seara, la Antena 1, cu o nouã schimbare pe cele patru scaune. Ruxandra Anania nu a avut timp sã se facã prea comodã pe scaunul obţinut cu doar o ediţie înainte. Francesca Ilie a câştigat lupta şi dupã două melodii ș i-a câ ș tigat locul printre Cei 4!

THE FOUR - CEI 4. Ionuţ Bãdulescu, primul concurent al serii, spune despre el cã a participat la multe festivaluri, a avut ocazia sã cânte alãturi de Al Bano, dar şi alãturi de o orchestrã de 40 de muzicieni, când avea doar 14 ani, fiind convins cã toate aceste experienţe l-au ajutat sã ajungã pânã aici. A venit la „The Four – Cei 4” pentru a se face cunoscut, însã pe juraţi nu a reuşit decât sã îi oboseascã. „Am vrut sã le arãt tot în cele trei minute”, a mãrturisit el, însã Cheloo a fost cel care nu i-a permis sã meargã mai departe. „Nu-mi place vocea ta. Senzaţia generalã pe care am avut-o e de personaj de desene animate, care încearcã cu orice preţ sã placã!’, i-a mai spus juratul.

Ioana Ciornea a pãşit pe scenã foarte sigurã pe ea: „Mã ocup cu muzica de la 4 ani şi nu mã vãd fãcând altceva!”, a mãrturisit ea în culise, însã pe scenã lui Carla’s Dreams i-a transmis altceva: „Înseamnã cã eşti doar alintatã şi imaturã!”, i-a spus el, încã dinainte de a începe sã cânte. Pe Cheloo, în schimb, l-a convins: „Mi se pare cã e prezentabilã, cântã bine, se mişcã, a luat şi camera în seamã, cred cã are ocazia sã se batã la sânge în seara asta.

Cele patru voturi ale jura ț ilor au adus-o pe Ioana cu un pas mai aproape de visul său ș i a luat în calcul ș i o schimbare de tactică. În speran ț a că ar putea ob ț ine mai u ș or un loc pe scaun, Ioana a decis să îl provoace la duel pe Vlad Musta, însã publicul a decis: pe scaun este locul lui Vlad.

THE FOUR - CEI 4. Stelea Dumitrescu a fost următorul artist care a pă ș it cu încredere pe scena ”The Four – Cei 4”. „Nu mi-am fãct nici un fel de plan, nu am nici un film despre celebritate. O sã-i provoc pe toţi 4. Eu am scaunul meu oricum!”, a spus el foarte sigur pe el, stârnind o controversã încã de la început: „Pãi atunci ce cauţi aici? Scopurile tale nu corespund cu scopurile caselor de producţie!”, i-a spus Carla’s Dreams rãspicat.

Stelea l-a determinat pe Cheloo sã facã o paralelã între tânãrul din faţa sa şi primul sãu impresar: „Mi-ai adus aminte de primul meu manager, pe care l-am dat afarã în ajun de Crãciun, dupã foarte mulţi ani de promisiuni!”, le-a mãrturisit Cheloo celor prezenţi în platoul show-ului de la Antena 1. „Fã-te manager sau mai cântã rapp nişte ani. Eu am fãcut beat-uri ca ale tale o datã la 10 minute!”, i-a mai spus juratul de la „The Four – Cei 4”, dezamãgit de prestaţia tânãrului pe scena concursului. Tot Cheloo a fost şi cel care i-a oprit parcursul în show.

Francesca Ilie s-a aruncat în luptă la ”The Four – Cei 4” cu încredere, iar atitudinea sa l-a convins pe Carla’s Dreams cã locul ei e acolo. „Nu eşti extraordinarã vocal, dar îmi eşti foarte foarte plãcutã ca atitudine. Voturile juraţilor i-au permis Francescãi sã o provoace la duel pe Ruxandra, care şi-a pãstrat calmul pânã în ultimul moment. „Nu cred cã o sã fiu aşa uşor datã jos!’, le-a spus ea colegilor sãi, înainte de a se îndrepta cãtre scenã.

Lui Cheloo i-a plãcut mult prestaţia Ruxandrei: „Am trecut prin stãrile alea acum câţiva ani, mi-am dorit sã existe cineva în România care sã cânte aşa”, însã nici Francesca nu a fost mai prejos: „În fiecare parte avem un 10, fiecare şi-a vândut muzica pe care o ascultã şi o place foarte corect!”, le-a spus el amândurora. Publicul însã a decis ca Ruxandra sã-şi piardã scaunul la „The Four – Cei 4”. „Îmi pare rãu, ştiu cã mai aveam multe de arãtat, dar asta este!”, a mãrturisit ea, iar Carla’s Dreams a încurajat-o: „Tu eşti omul despre care ar puutea sã vorbeascã lumea pe stradã!”.

Ruxandra poate fi votată de telespectatori prin intermediul aplica ț iei ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competi ț iei, pentru a fi întoarsă direct în semifinală.

Johnny King a intrat în competi ț ie cu gândul că va putea avea ș ansa de a-l provoca pe Dragoş Udilã la duel, determinându-l pe Carla’s Dreams sã exclame: „Mãcar o zi lasã-l sã se odihneascã pe om, te implor!” şi totodatã sã aminteascã faptul cã nu a existat nicio ediţie a show-ului în care cineva sã nu îl provoace pe Dragoş la duel.

Johnny le-a mãrturisit juraţilor cã a descoperit prin muzicã un mod de a comunica, iar faptul cã l-a însoţit de mic pe unchiul sãu, un artist cunoscut în Congo, în concerte, l-a determinat şi pe el sã viseze la viaţa de artist. Când le-a spus şi cã numele sãu nu este o întâmplare, bunicul sãu fiind domnitor în ţara sa, Carla’s i-a spus în glumã lui Dragoş: „Ţie nu-ţi e ruşine sã nu fii nepotul cuiva?”.

A decis sã-şi cânte propria piesã, Izabela, pe care Antonia a recunoscut-o imediat: „Îmi place piesa, o ştiu, a fãcut şi Alex remix la piesa asta! Eşti un personaj, îmi place ce transmiţi!”. Chiar dacã pe Carla’s nu l-a convins în totalitate, lui Cheloo i-a plãcut: „Eu cred cã tu ai ceva ce nu au mulţi concurenţi. Ai creat o piesã, te-ai agitat, ai cucerit scena, a fost minunat! Dar pãrerea mea e cã n-ai avut nicio legãturã cu notele. E reggae, înţelegem, dar nu eşti acolo. Din punctul meu de vedere Udilã e mult mai bun la capitolul ãsta. Cred cã ar trebui sã cânţi rap!”. Acesta a fost şi punctul care i-a decis votul lui Carla’s Dreams: „Doar pentru optimismul lui Cheloo, sã te audã fãcând rapp în englezã, o sã îţi dau un da!”, i-a spus acesta.

Aşa s-a ajuns la al treilea duel al serii, iar pãrerea publicului a fost anticipatã de juraţi. „Piesa ta, cu backing, a sunat mai rãu decât piesa lui Dragoş, fãrã backing”, i-a spus Carla’s Dreams lui Johnny, continuând apoi cãtre Udilã: „Sã ai curajul sã cânţi piesa asta, fãrã backing pe refren, înseamnã sã fii mai mult taur decât om!” şi totodatã sã se ridice în picioare sã îl aplaude. Deşi a cântat impecabil, lui Dragoş i-a fost teamã: „Mi-a fost teamã cã plec, astãzi mai mult ca niciodatã. M-a înţepat inima pânã sã anunţe Maca cine a câştigat!”. Concurentul şi-a pãstrat însã locul în concurs şi alãturi de Francesca, Alexandra şi Vlad va lupta sãptãmâna viitoare sã îşi pãstreze scaunul.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă ș i sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talenta ț i ș i dornici să se afirme, vor încerca să ob ț ină un loc ocupat de cei patru arti ș ti afla ț i pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguran ț ă! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jura ț ii Antonia, Feli, Cheloo ș i Carla’s Dreams vor evalua presta ț ia sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale jura ț ilor au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.