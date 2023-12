Ziua 4 în Orașul Faptelor Bune: România, fă Rai din ce dai!

Titular: ALEXANDRA FRATILA

IBAN: RO81RZBR0000060022155675

În Orașul Faptelor Bune e despre simțuri și simțire. Le-am redat redat simțul vederii micuței Lia și lui Vlad, și continuăm să le dăm speranță lui Octavian și Alexandrei că vor putea auzi din nou. Despre Alexandra, am aflat că este o fată de 11 ani care s-a născut fără urechi și nu are simțul auzului. Alexandra are nevoie de 210.000 de dolari pentru reconstrucția întregului aparat auditiv.

Acesta este mesajul pe care mama Alexandrei ni l-a trimis:Despre faptul că fiica mea nu are nicio ureche, am aflat abia după naștere. Sarcina s-a desfășurat сu bine, fără complicații. Chiar și la ecografia 4D au spus că e totul ok. Apoi însă, întreaga familie a fost în stare de șoc. Au urmat lacrimi, nopți nedormite, o teamă constantă și teribilă pentru viața ei, pentru viitorul ei, pentru faptul că nu va putea vorbi și auzi, că nu se va putea adapta în societate și se va retrage în sine. Alexandra se orientează cu greu în spațiu, cu greu determină de unde a fost chemată sau din ce direcție vine mașina. Fiica mea are o șansă! Există soluție medicală pentru problema ei. Ea ar putea auzi și ar putea avea urechi, ca orice copil sănătos. Am aflat că în SUA, la Institutul Auzului din California, ne pot ajuta în recuperarea auzului și am decis să ne adresăm lor. Medicii au analizat dosarul Alexandrei și sunt gata să efectueze intervenția și să o ajute pe Alexandra.Dj-ii ZU au dat glas poveștii Alexandrei, iar voi puteți da o mână de ajutor, cu o donație în acest cont:Titular: Mărie Ana ArgentinaIBAN: RO44CECEB00008RON2010337