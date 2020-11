Medic de familie mort de COVID, iar altul s-a infectat. Orașul Potcoava a rămas fără medici

Unul dintre cei doi medici de familie din orașul Potcoava a murit după ce s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Femeia în vârstă de 65 de ani a decedat marți la un spital din București.

Asistenta cabinetului se află în izolare, în timp ce și al doilea medic de familie a ajuns la spital, tot din cauza Covid 19. Astfel, dispensarul din Potcoava a rămas fără cadre medicale, iar autoritățile locale au făcut demersuri pentru a obține detașarea de urgență a unui medic.

„Nu este nici un medic, avem mare nevoie. Nu are cine să facă o consultație, să dea o rețetă. Am înțeles că o să vină cineva, azi, mâine. Cel de al doilea medic este confirmat pozitiv, la fel asistenta acestuia”, a declarat primarul oraşului Potcoava, Manuel Enăchioaia, conform Mediafax.

Orașul Potcoava din județul Olt are aproximativ 5.700 de locuitori.

Încă un cadru medical din Ineu, județul Arad, infectat cu virusul SARS-CoV2, a murit

”A plecat dintre noi la cele veșnice medicul de familie - Tripa Leonora! A fost în prima linie în acest război cu pandemia, dar astăzi a pierdut lupta vieții. A fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați medici de familie din orașul Ineu, fiind cunoscută ca o persoană care era aproape de pacienți. Orașul Ineu a mai pierdut un om deosebit...”, este anunțul primarului din Ineu, Pineuar Călin Ilie Abrudan.

Medicul de familie ar fi făcut complicații din cauza infecției cu virusul SARS-CoV2, însă avea și alte probleme de sănătate grave.

La sfârșitul săptămânii trecute, o asistentă medicală în vârstă de 55 de ani care lucra în Spitalul Orășenesc Ineu, județul Arad, a murit, la 10 zile după ce a fost confirmată cu SARS-CoV-2. Femeia nu era cunoscută cu afecțiuni cronice.

„Nu era cunoscută cu afecțiuni. Nu a avut niciodată concediu medical. Boala a avut o evoluție galopantă”, declara Monica Mang, directorul Spitalului Orășenesc Ineu.

Monica Mang mai spunea că, la momentul respectiv, în cadrul Spitalului Orășenesc Ineu erau alte 17 cadre medicale infectate, între care 12 asistente, patru infirmiere și un medic.

Strigătul disperat al unui medic în pandemie: "Simt că nu mai pot!”

Peste tot în România, medicii resimt din plin suprasolicitarea din cauza pandemiei. Cei de la ţară lucrează non-stop, ture şi de 30 de ore, când la cabinet, când în camerele de gardă ale spitalelor. Sunt epuizaţi şi se simt abandonaţi de stat.

Să facem cunoştinţă cu Valentin Pantea, un medic de familie din Bicăcel, judeţul Bihor. Ziua lui începe, ca de fiecare dată, la ora 7 dimineaţa. Până la prânz, are programate consultaţii la domiciliu. Comuna are 7 sate înşirate pe zeci de kilometri. În câteva ore, nu poate ajunge decât la trei-patru bolnavi.

Doctorul are şi o listă lungă cu bolnavii de COVID pe care îi monitorizează prin telefon

"Aşa slăbită tot mă simt, am măturat un pic pe jos, dar nu vă spun că tot am tremurat după ce am măturat”, spune la telefon o pacientă.

Medicul încearcă să o liniştească: "Nu ai voie să faci efort. Nu ai oxigen pentru efort. Nu ai voie să consumi mult oxigen că nu ai oxigen pentru efort. Nu face efort! Poţi să stai la soare pe un scaun să te odihneşti.”

Sunt 7 persoane infectate cu COVID în toată comuna. Le sună pe toate pentru a le verifica starea

În lupta cu pandemia, medicii de familie au devenit extrem de importanţi. Ei trebuie să urmărească evoluţia fiecarui pacient suspect de COVID şi îi vor asista pe cei cu forme uşoare care se tratează de acasă.

E o perioadă extrem de aglomerată pentru medicul nostru. Pe lângă munca de la sat, mai face şi gărzi la un centru de permanenţă. Sunt zile în care simte că ajunge la capătul puterilor.

"Am momente când simt că nu mai pot să fiu apt pentru un consult medical şi atunci zic STOP! Plec de acasă la 8 dimineaţa, ajung acasă înapoi a doua zi la ora 3-4 după-masă. Pot să fie 80 de pacienţi, au fost la un moment dat 100 de pacienţi”, ne povesteşte medicul Valentin Pantea.

La 100 de pacienţi consultaţi pe tură, calitatea actului medical scade până la minimum. Este şi el conştient de asta, dar nu are ce face. Strânge din dinţi şi nu lasă niciun bolnav pe dinafară

"Sunt momente în care îmi dau seama că sunt prea obosit şi nu pot să mă concentrez pe pacient şi atunci îmi e frică să nu greşesc”, ne-a declarat doctorul.

Şi tot aşa, pacient după pacient, toţi îşi pun nădejdea în singurul medic din sat. Ca el sunt mii în toată ţara. Oameni care pe puterile lor şi-au ridicat cabinete în mediul rural. Din păcate, numărul lor este tot mai mic.

Doctorul explică: "Medicii tineri, toţi pleacă în Europa. Preferă Germania, Franţa, Austria, Anglia încă. Şi e de înţeles, pentru că acolo merg să facă medicină într-un sistem care funcţionează cum trebuie.”