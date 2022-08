Un medic de familie îl acuză pe ministrul Sănătăţii de iresponsabilitate privind îndemnul cu pastilele de iod: "Mi-a blocat activitatea" | Ce mesaj îi transmite

„Îndemn pe toată lumea, toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”, a declarat luni Rafila.

Potrivit acestuia sunt 2.500 de farmacii în toată țara în care se găsesc pastilele.

Declarația ministrului Sănătăţii a venit după ce, astăzi, autoritățile de la Kiev au anunțat că trupele rusești au cablat cu explozibil unitățile energetice ale centralei nucleare. Centrul Stratcom al Ucrainei îl citează pe comandantul garnizoanei staționate la centrală, care ar fi spus că este gata să arunce clădirile în aer.

În acest context, cabinetele medicilor au fost luate cu asalt, iar unii medici de familie l-au acuzat pe Alexandru Rafila de iresponsabilitate.

Este şi cazul unui medic de familie din Bucureşti care a mărturisit pe Facebook că pacienţii sună disperați la cabinet solicitând urgent rețetele pentru iodura de potasiu.

"Domule ministru Alexandru Rafila, veniți dumneavoastră la cabinet acum să îmi consultaţi pacienţii programați? În urma indicațiilor total iresponsabile pe care le-aţi dat românilor astăzi, "să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripţia", ne sună tuturor în continuu telefoanele să le dăm urgent reţetele pentru iodura de potasiu.

Şi vor să o şi înghită, pentru că au înțeles de la dvs. că aşa trebuie, dacă e urgent", spune pe pagina sa de Facebook Raluca Zoițanu, medic de familie din Bucureşti.

"Mâine sunt la cabinet de dimineață şi sper să nu fie ca azi"

Îmi vine să trimit notificarea din Anexa 2C la casa de asigurări şi să închid cabinetul câteva zile, pur şi simplu.

Dar îmi este jenă de pacienții cu adevărat bolnavi, de părinții cu bebeluşi care îşi aşteaptă controalele preventive, programaţi deja, care s-ar chinui să obţină altă programare dacă n-ar mai fi cabinetul nostru deschis în zilele următoare. Cu toţii avem treabă, nu stăm degeaba.

Iar pacienții n-au nici o vină că avem un ministru iresponsabil, care vorbeşte fără să se gândească la consecințele vorbelor sale.

Două ore am rămas la cabinet astăzi peste programul obișnuit din cauza îndemnului ministrului Rafila, care mi-a blocat activitatea, pur şi simplu.

Am răspuns împreună cu asistenta minunată (dar epuizată şi ea) la zeci de telefoane, mesaje, am făcut programări pentru rețetele de iodură de potasiu pe câteva zile de acum încolo.

Am dat explicații, pentru că prea puţini români au înţeles ceva din campania de informare a Ministerului Sănătății lansată în aprilie. Ne-am chinuit să facem oamenii să înțeleagă că NU TREBUIE SĂ ÎNGHITĂ PASTILELE ACUM.

Iar peste toate astea, am consultat pacienți cu boli acute, am făcut 9 teste (vreo 7 pozitive?), am vaa aac ci naa aat de toate felurile (încerc să scap de algoritmii lui FB care îmi îngroapă postările după cuvinte cheie), am interpretat analize şi tot felul de alte investigaţii şi consulturi pe la alţi medici, am trimis rețete pentru boli cronice online, am dat concedii medicale după ieşirea din izolare, am vorbit cu pacienţi covid aflaţi la domiciliu. Şi am dat o rețetă de iodură de potasiu pentru un copil.

Din fericire pacienții mei ştiu să nu vină la cabinet fără programare. Ai multor medici de familie încă nu ştiu. Mi-e frică să intru pe grupurile noastre să le citesc mesajele. Ştiu doar că de mult timp nu m-au mai sunat colegii atât de disperați, să facem ceva, să oprim nebunia cu iodul. Aş mai zice multe, dar nu vreau să fiu nepoliticoasă", a mai scris medicul.