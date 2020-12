Jandarmeria Română, mesaj impresionant de Ziua Naţioanlă

''La mulți ani, România! La mulți ani, români!

Pe oricare munți ne-ar purta pașii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare țară, am putea să fim aproape unii de ceilalți în orice moment, amintindu-ne că suntem români.

Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munții.

Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim.

Am rămas uniți, reușind, astfel, să trecem peste dificultățile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranța că vom depăși greutățile de acum așa cum le-am depășit și pe cele din trecut'', apare în mesajul de pe pagina de Facebook.