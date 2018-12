MESAJE DE CRĂCIUN. Cele mai tari mesaje de Crăciun pentru familie şi prieteni

MESAJE DE CRĂCIUN „Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!”

MESAJE DE CRĂCIUN „Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbători și în anul care vine! ”

MESAJE DE CRĂCIUN „ Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbatori, acum și în anii următori, dragi părinți! ”

MESAJE DE CRĂCIUN „M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”

MESAJE DE CRĂCIUN „Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

MESAJE DE CRĂCIUN „Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

MESAJE DE CRĂCIUN „ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

MESAJE DE CRĂCIUN „Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

MESAJE DE CRĂCIUN MESAJE DE CRACIUN PENTRU COLEGI

Pe la colţuri unii spun/ Că există Moş Crăciun/ Că i-ai scris şi c-o să vină/ Să-ţi aducă-n pumni lumină/ Lângă brad şi lângă foc/ Să-ţi aducă mult noroc!

Anul nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi. Crăciun fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La mulţi ani!

De sărbători, îţi doresc să ai parte de tot ce ai şi mai vrei, de tot ce nu ai şi îţi doreşti, de tot ce îţi lipseşte şi nu ştii. La mulţi ani!

MESAJE DE CRĂCIUN La mulţi ani cu sănătate / Să aveţi belşug, de toate / Bucurii şi nestemate / Acum şi pe mai departe.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!

MESAJE DE CRĂCIUN Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi,/ Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă,/ Cu bucate noi pe masă,/ Moş Crăciun cu sacul plin,/ Drumu-n viaţă cât mai lin!

MESAJE DE CRĂCIUN Fie ca aroma de brad, de portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun fericit!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îţi doresc o vacanţă plină de linişte, odihnă, pace sufletească şi împlinire. Fie ca de Crăciun să ţi se îndeplinească toate dorinţele, iar anul nou să te surprindă alături de cei pe care îi iubeşti.

MESAJE DE CRĂCIUN De Crăciun eşti invitatul meu: ne batem cu bulgări, facem un om de zăpadă ca să îţi treacă supărarea… o să pierzi cu siguranţă. Ne punem dorinţe în timp ce ne uităm spre cer şi fulgi de nea ni se topesc uşor pe faţă. Crăciun fericit!

În pragul sărbătorilor de iarnă, să aveţi în casă bogăţie, bunăstare, pace în suflet şi sănătate. Crăciun fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.

MESAJE DE CRĂCIUN Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială: copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieşte miracolul nopţii de Crăciun!

Dragul meu copil, e sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

MESAJE DE CRĂCIUN Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi mult noroc în viitor! Sper ca această sărbătoare să vă aducă numai fericire în casă!

Cu mult drag ne gândim la voi, acum, în preajma sărbătorilor. Vă dorim din tot sufletul sărbători fericite, toate dorinţele să vi se împlinească!

MESAJE DE CRĂCIUN Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. Crăciun fericit!

Credinţa, speranţa, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevăraţi… sunt doar câteva din lucrurile pe care îţi doresc să le ai de Crăciun!

MESAJE DE CRĂCIUN „În ziua de Crăciun când te îndopi cu porc şi sarmale şi n-ai timp nici să suspini…eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr si grăsimi.”

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!”

MESAJE DE CRĂCIUN „Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!”

” SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Moş Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.”

„Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.”

„Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!”

MESAJE DE CRĂCIUN ” E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…”

” Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite.”

„Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.

„Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare!”

MESAJE DE CRĂCIUN „Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!

„Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!”

„Poţi sa îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!”

MESAJE DE CRĂCIUN „Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip.”

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

”Măcar de Crăciun aduti aminte că prietena ta e lângă tine în picioare, nu e maşina din parcare !”