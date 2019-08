Mesajul năucitor primit noaptea trecută de bunicul Luizei de pe telefonul fetei FOTO

Se pare că de pe contul de Whatsapp al Luizei Melencu a fost trimis un nou mesaj.

”Înainte primeam mesaj de la ea cu -Acum pot fi contactată-, în urmă cu o lună acest mesaj a dispărut. Am primit la 02:20 un mesaj de pe telefonul Luizei un mesaj cu -acum pot fi contactată-, am sunat acolo și am impresia că telefonul Luizei e la cineva”, a spus bunicul Luizei.