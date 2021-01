Mihai Budeanu (3SE) s-a vindecat de COVID cu Ivermectină, recomandată de dr. Alexie: "Medicamentul m-a salvat de la moarte, mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire"

"Eu nu pot decât să-i mulţumesc foarte mult doctorului Alexie, pentru că pur şi simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar acest medic a reuşit să mă pună pe picioare într-un timp ok. Am ajuns la terapie intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent", a povestit la Sinteza Zilei artistul Mihai Budeanu, component al trupei 3 Sud-Est, în primul interviu dat după ce starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit.

Acesta povesteşte că tratamentul cu Ivermectină l-a luat după ce a intrat în contact cu medicul Ion Alexie, care profesează într-un spital din Las Vegas Statele Unite ale Americii. În România, medicii nu au voie să prescrie acest medicament, care încă se află în studii clinice.

"Ivermectina am luat-o la început, când eu mă simţeam foarte rău şi luând această Ivermectină, starea mea începea să se îmbunătăţească. Am stat tot timpul la pat. După 5-6 zile, am început să-mi revin, să pot să respir normal. Nu am avut efecte secundare, absolut niciunul. Pot să vă spun că sunt în viaţă. Dacă era să se întâmple ceva..."

Realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, Mihai Gâdea, a explicat că medicamentul Ivermectină a trecut de comisia de specialitate de avizare din Ministerul Sănătăţii pentru a se începe testele clinice, spre a fi utilizat. Întrebat ce s-ar fi întâmplat daca nu lua acest medicament, Mihai Budeanu a spus: "Consider că acest medicament Ivermectină, poate sună că eu îi fac reclamă, dar nu. Dacă acest lucru spus de specialişti că Ivermectina foloseşte foarte mult pentru a înlătura acest virus, luptă cu el, de ce să nu-l luăm?"

Mihai Budeanu a explicat clar că a luat pastilele de uz veterinar, nu uman, pe care le-a primit de la cineva

Prezentă în platoul emisiunii Sinteza Zilei, medicul Monica Pop l-a întrebat pe Mihai Budeanu ce fel de Ivermectină a luat: "De unde aţi procurat medicamentul acesta. Adică, aţi luat tablete de uz uman sau din cele de uz veterinar, sper că nu s-a întâmplat aşa, dar..."

În acel moment, Mihai Budeanu a intervenit şi a explicat clar că pastilele luate sunt cele din farmaciile veterinare. "Nu ştiu dacă erau de uz uman, erau cele veterinare, cele care se dau pentru... Nu m-am dus eu, le-am primit şi eu de la cineva", a explicat Mihai Budeanu, spre surprinderea medicului Monica Pop.

"Ne bucurăm că sunteţi în viaţă şi că v-a folosit, dacă v-a folosit acest medicament. Eu cred că orice fel de pas înainte este un pas pozitiv. Am o singură rezervă faţă de acest medicament, aş dori ca în ţară să se producă tablete de uz uman", a continuat medicul Monica Pop, ea explicând mai apoi că un medicament funcţionează altfel la om faţă de animal.

Mihai Gâdea a făcut un apel către toate lumea să nu folosească Ivermectina fără recomandarea unui specialist. "Dacă folosiţi de capul dumneavoastră acest medicament, este posibil să vă faceţi un rău iremediabil", a spus Mihai Gâdea. Vedeţi întreaga discuţie în clipul de mai jos.