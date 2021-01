Cămaşa specială, "cu fereastră", cu care a mers ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, la vaccinare

Sorin Cîmpeanu a venit cu o cămaşă specială, care are un buzunar ce poate fi înlăturat, pentru ca asistenta să aibă acces la braţul unde va fi inoculată doza.

Cămaşa cu care oficialul a venit la Spitalul Militar avea un fel de "fereastră" pe mânecă, la braţul stâng, astfel că peticul prins cu arici poate fi dat jos, fără să mai fie nevoie ca ministrul să se dezbrace de bluză.

Cîmpeanu: Sunt unul din cei mai pregătiţi cu privire la vaccinare, din toate perspectivele

Cîmpeanu a explicat ulterior că şi-a cumpărat această cămaşă în urmă cu ceva vreme, când a mai făcut şi alte vaccinuri, iar acum era pregătit pentru imunizare.

"Am participat la campania pentru Consiliul de securitate ONU, ocazie cu care şi am fost în peste 70 de ţări care au necesitat vaccinare specifică zonelor, ocazie cu care am reuşit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei mai pregătiţi cu privire la actul de vaccinare, din toate perspectivele", a explicat, miercuri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Odată cu demararea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, pare că unii oficiali s-au înscris într-o cursă a fotografiilor sexi din cabinetul de imunizare.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis s-a dezbrăcat pe jumătate de cămaşă, ca să primească a doua doză de ser anti-COVID. Fotografia sa a încins internetul. Ministrul croat de Finanţe, Zdravko Maric, şi-a arătat muşchii bine lucraţi într-un tricou mulat la vaccinarea contra coronavirusului.

În România, preşedintele Klaus Iohannis a ajuns viral pe internet. La vaccinare, oamenii au descoperit că şeful statului este într-o formă de invidiat la cei peste 60 de ani ai săi.