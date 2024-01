Ministrul Digitalizării despre jaful informatic de la Camera Deputaților: "Se securizează rețeaua"

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre situația jafului informatic de la Camera Deputaților.

"Situația documentelor clasificate este una cu totul specială, are alt regim și sub nici o formă nu are legătură cu acest atac cibernetic. Marea majoritate a documentelor care au fost sustrase din serverele Camerei Deputaților sunt documente care pot fi făcute publice, în momentul în care sunt solicitate în baza legii 544.

Am ajuns la următoarea concluzie, volumul total de date este undeva la 300 de mb care a fost extras. În același timp vorbim de 320 de documente. Documentele clasificate au cu totul alt regim, care din punctul meu de vedere este impenetrabil. Se recuperează acele date direct pe serverele Camerei Deputaților și se securizează rețeaua", a spus ministrul Digitalizării.

De asemenea, acesta a afirmat că a modificat astăzi Legea privind Securitatea Cibernetică.

"Legea Securității Cibernetice pe care astăzi am updatat-o în ședința de guvern prin care SRI, SPP, STT, MAI, MApN, au atribuții directe în protejarea infrastructurii publice de date a statului român", a spus Bogdan Ivan.