Ministrul Florin Cîțu aruncă bomba: Este posibil ca românii să dea banii înapoi pentru pensii și alocații

Între Guvern și Partidul Social Democrat a izbucnit un adevărat război. Guvernul spune că nu mai are bani și că a făcut acele majorări cu mari sacrificii, pe când PSD a depus în Parlament mai multe amendamente pentru că vrea ca acele creșteri să fie date potrivit legilor în vigoare.

Ce majorări a dat guvernul faţă de ce propune PSD în Parlament

Guvernul a acordat o creştere de 14% la punctul de pensie, însă PSD vrea în Parlament o creştere de 40% la punctul de pensie.

Guvernul a crescut alocaţiile cu 20%, în ciuda faptului că PSD vrea dublarea alocaţiilor în Parlament și a depus și un amendament în acest sens.

Guvernul a amânat creşterea salariilor profesorilor conform grilei din 2022, însă PSD vrea ca profesorii să primească majorarea + câte 2.000 de lei spor de risc pentru fiecare cadru didactic și 1.500 de lei pentru personalul auxiliar.

Florin Cîțu: ”S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi”

Însă ministrul de Finante, Florin Cîțu, aruncă bomba. Spune că, dacă amendamentul PSD va trece de Parlament, atunci pensionarii vor trebuie sa dea banii inapoi.

”Am crescut pensiile şi au fost deja plătite şi pensiile si alocaţiile cu cea mai mare sumă pe care am văzut-o la pensii şi să ştie toată lumea. În aceste amendamente nu există surse de finanţare. O acțiune care nu are niciun sens în acest moment, nu are niciun sens pentru că deja pensiile au fost crescute. Apar tot felul de alte probleme. S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi, sunt tot felul de nebunii legislative”, a declarat Florin Cîțu.

Zi decisivă pentru banii românilor

Astăzi este ziua decisivă pentru banii românilor. Parlamentul dă votul pe rectificarea bugetară, după ce a modificat-o substanţial. Vorbim despre majorarea pensiilor cu 40 la sută, bani mai mulţi pentru profesori, fonduri suplimentare pentru programul Startup Nation, dar și pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Proiectul rectificării bugetare, modificat în Parlament, aduce mai multe avantaje românilor. Aleșii PSD au propus și votat o serie de amendamente prin care au reîmpărțit fondurile.

Deși Guvernul propunea o majorare a pensiilor cu doar 14 procente, social democrații au adoptat un amendament care obligă Executivul să mărească punctul de pensie cu 40%, așa cum prevedea inițial legea.

Mai mult decât atât, proiectul rectificării bugetare mai prevede majorarea salariilor profesorilor din acest an și nu din 2021, așa cum vrea Guvernul.

Un alt amendament înaintat de PSD și votat în Parlament impune guvernanților să aloce 1,5 miliarde lei autorităților locale pentru achiziționarea materialelor necesare începerii anului școlar. Vorbim aici despre măști, mănuși, dezinfectanți și alte materiale necesare în pandemie.

Aleșii PSD mai cer Guvernului să aloce 400 milioane lei pentru programul Start up Nation, dar și 20 milioane lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Prin noua lege, aleșii PSD cer 15 milioane lei pentru Spitalul din Sfântul Gheorghe și 5 milioane lei pentru cel din Târgu-Secuiesc, dar și majorarea bugetului Camerei Deputaților cu 5,6 milioane de lei.

Proiectul este susținut în acest moment de PSD, ALDE și de parlamentarii PPUSL. Este posibil ca PSD să nu adune suficiente voturi pentru a trece acest proiect de Parlament sub forma dorită.