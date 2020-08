Ministrul Grindă, replică revoltătoare la adresa unui lider politic care l-a întrebat despre casa din Focșani. Ce a putut să-i spună

Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, i-a făcut o vizită ministrului Grindă, cerându-i permisiunea pentru a-i filma casa, într-o încercare de a arăta publicului vilele politicienilor.

George Simion a prezentat inclusiv ”bârlogul” de 3 milioane de euro al politicianului Marian Oprișan, trecut pe numele mamei sale, fost portar la o fabrică de confecții. Simion spune că nu s-ar fi ajuns aici dacă România ar fi avut o lege a averilor ilicite. Ajuns la impresionanta vilă, liderul AUR nu a avut prea mare noroc și a fost refuzat de paznicul care l-a întâmpinat.

La următoarea oprire, la casa ministrului Ion Ștefan, George Simion a dat chiar de acesta. Liderul AUR i-a cerut ministrului Grindă să îi prezinte casa. Redăm mai jos dialogul dintre cei doi politicieni:

Ion Ștefan: Chiar nu ți-e rușine, mă?!

George Simion: De ce să- mi fie rușine? Mie să-mi fie rușine? Am înțeles că erau și niște PSD-iști pe aici.

I.S.: Mai mulți PSD-iști și mama pesediștilor, și mama lu mama.

G.S.: Păi și vă supără dacă ne arătați și nouă casa? Că toată lumea are impresia că e o casă foarte mare. Care e situația cu proiectul asta?

I.S.: Întreab-o pe maică-ta, mă!

G.S.: Să o întreb oe mama?

I.S: Da, mă-ta, poate știe ea!

G.S.: Așa vorbește un ministru al Guvernului României?

I.S.: Da, așa vorbește, care e problema? Sunt la mine în curte și fac ce vreau!

Ulterior, George Simion l-a acuzat pe ministrul Grindă că și-a construit vila fără să aibă autorizație de construcție și fără să plătească impozit pentru ea.

Ulterior, liderul AUR a postat filmulețul care surprinde întreaba discuție pe Facebook, însoțit de următorul mesaj: "Mai rare zilele când un ministru te trimite la "mă-ta". Este județul lui Marian Oprisan, unde mama lui este el. Iar mama lui are 7 vile într-un singur complex, în valoare de 3 milioane de euro. Spuneți-mi ce părere aveți, dupa ce ați urmărit materialul..."