Ministrul Muncii explică de ce pensiile vor fi majorate cu cel puţin 10%

Ministrul Muncii a făcut precizări importante, în exclusivitate la Antena 3 CNN. Marius Budăi îi asigură pe români că pensiile vor creşte cu cel puţin 10% de la începutul anului 2023. "Nu voi face licitaţie de procente!", a spus ministrul Muncii.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Marius Budăi a precizat că procentul exact va fi anunţat imediat când se va încheia propunerea de buget şi va fi aprobat în Guvern şi ulterior în Parlament.

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a declarat astăzi, la Bruxelles, că susține creșterea pensiilor cu 15% și majorarea salariului minim la 3.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2023.

Invitat în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", Marius Budăi i-a asigurat din nou pe români că pensiilor lor vor creştere de cel puţin 10%, începând cu 1 ianuarie 2023.

"Eu de anul trecut din noiembrie mă zbat pentru acest lucru şi am avut în spate susţinerea preşedintelui Ciolacu şi a întregului PSD. Am invitat în România comisarul pe muncă, pe domnul Schimdt (n.r. Nicholas), am discutat împreună această chestiune şi chiar am prezentat-o la Organizaţia Internaţională a Muncii, dar şi sindicatelor europene. Liderul Sindicatelor Europene, Luca Visentini, un amic al meu, a scris Comsiei Europene asumat. Într-un cuvânt, le-am căutat aliaţi.

La recenta discuţie avută la Berlin, cu familia social-democrată din Uniunea Europeană, preşedintele partidului a discutat cu cancelarul Germaniei şi cu toată familia europeană. Nu s-a dat o rezoluţie în sensul ăsta, cum s-a dat pentru sprijinul pentru Schengen, dar familia social-democrată ne-a susţinut.

Când discutăm de majorare, nu discutăm nici de majorarea pensiilor mari, discutăm doar de majorarea pensiilor pe contributivitate şi se măreşte partea de contributivitate şi sigur că noi ce am prezentat şi am spus, am spus extrem de bine argumentat, cu cifre care sunt publice, pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Eurostat, pe INS, deci ne-am dus cu o propunere foarte bine fundamentată şi am demonstrat de ce putem cel puţin 10% .

Eu în continuare rămân tributa ideii mele. Nu voi face licitaţie de procente", a spus ministrul Muncii, Marius Budăi, în exclusivitate la Antena 3 CNN.