Ministrul Sportului, explicații după ce Ana Maria Popescu l-a lăsat cu mâna întinsă: ”Interpretarea declarațiilor mele a umbrit bucuria pe care o merită pentru medalia obținută”

Imaginile care surprind momentul în care Ana Maria Popescu a refuzat să îi întindă mâna ministrului Sportului au fost postate pe Facebook chiar de acesta, fără a face însă vreo referire la gestul sportivei.

„Am mers cu mare emoţie şi bucurie să îi întâmpin astăzi (n.r. - marţi) pe sportivii noştri care au revenit de la Tokyo. M-am întristat însă că interpretarea dată de presă declaraţiilor mele de acum câteva zile a umbrit bucuria pe care Ana Maria Popescu o merită pentru medalia obţinută cu atâta muncă.

Ştiu ce greu se câştigă o medalie, ştiu câtă muncă e în urmă, câţi ani de sacrificii şi renunţări. Ca ministru, dar şi ca sportiv, îmi pare rău că un astfel de moment, care trebuia să fie unul de fericire, este întunecat de un scandal de presă.”, a scris Eduard Novak.

Ministrul Sportului susține că declarația făcută în fața presei, în care a susținut că Ana Maria Popescu nu ar fi luat medalia de aur la JO de la Tokyo nici dacă bugetul federaţiei de scrimă ar fi fost mai mare, nu a fost un atac la adresa scrimerei.

„Nimic din cele declarate de mine nu a fost îndreptat împotriva Anei Maria Popescu, pentru care am toată aprecierea şi admiraţia. Este o sportivă de mare valoare, iar medalia ei vine pe fondul multor ani de muncă, nu al celor şase luni de când sunt eu ministru.

Răspunsul meu la o întrebare legată de buget a fost interpretat şi comentat ca un atac la adresa Anei. Citiţi, vă rog, postarea mea din momentul câştigării medaliei! Aceea este declaraţia mea despre ea. Mă doare să vad sportivii loviţi. Cuvintele dor mai mult decat faptele. Titlurile din ziare, aşa cum a afirmat şi Ana, dor şi mai mult.”

Ana Maria Popescu, mesaj direct pentru Novak: ”Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla”

Ana Maria Popescu a sosit marţi, în ţară, şi a fost întâmpinată festiv la Salonul Prezidenţial al Aeroporului Internaţional Henri Coandă. Ea a ţinut un discurs-manifest în favoarea sportivilor, în care i-a criticat pe ministrul Tinereului şi Sporturilor, Eduard Novak şi pe reprezentanţii presei.

„Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care nu am fost în stare să-l iau. Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de cinci milioane, dar nu e problemă, mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă pentru copiii aceia. Povestea acestei aventuri este incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate, deşi practic asta vreau să se înţeleagă, nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am spus de la început că vreau să ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur ca ăsta nu cred că există. Nu am mai vrut să confirm, nu am vrut să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine şi am făcut.”, a declarat Ana Maria Popescu la întoarcerea în țară.



