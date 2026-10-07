Mirabela Grădinaru a vizitat Clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la "Marie Curie". Ce le-a spus medicilor şi asistentelor

Mirabela Grădinaru a vizitat clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la "Marie Curie". Sursa colaj foto: Facebook/Terapie intensivă nou-născuți Marie Curie/Ioanid Apostol

Partenera preşedintelui României Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a vizitat miercuri Clinica de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul "Marie Curie", pe care Asociaţia "Inima Copiilor" a construit-o în 2013. Aceasta a vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN-ul neonatal. În cadrul întrevederii, Prima Doamnă le-a transmis recunoștința sa medicilor şi asistentelor pentru implicarea de care dau dovadă și pentru sprijinul oferit zilnic copiilor și părinților lor.

Potrivit reprezentanţilor spitalului "Marie Curie", Mirabela Grădinaru a vizitat în cursul acestei zile mai multe spații din Clinica de Terapie Intensivă în care sunt îngrijiți copiii, printre care se numără zona de post terapie și Banca de Lapte Matern. În plus, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan a mers să vadă şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operații, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici și RMN-ul neonatal.

"Aici sunt îngrijiți mulți dintre cei mai bolnavi copii din toată țara, cu patolgii extrem de diverse - malformații cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate și malformații digestive", s-a transmis în comunicatul postat pe Facebook de reprezentanții Clinicii de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Marie Curie.

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Ulterior, aceştia au adăugat: "Însoțită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie intensivă nou-născuți, Doamna Mirabela Grădinaru a vizitat spațiile în care sunt îngrijiți copiii: zona de terapie neonatală, zona de post terapie și Banca de Lapte Matern. Mai mult, a vizitat și clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operații, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici și RMN-ul neonatal".

"Prima Doamnă a adresat mulțumiri medicilor și asistenților pentru dedicarea și responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii și de familiile acestora", a mai transmis Spitalul Clinic de urgență pentru copii "Marie Curie".

În urmă cu aproape 13 ani, cea mai modernă secţie de Terapie Intensivă nou-născuţi din estul Europei a fost dată în folosinţă la "Marie Curie".