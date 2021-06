Mircea Badea, reacție fabuloasă, după ce Camelia Bogdan a pierdut procesul cu Antena 3

Instanţa a constatat între altele că reclamanta însăşi, prin faptele săvârşite, s-a pus singură în situaţia de a fi criticată. In plus, prin articolele şi emisiunile de televiziune, jurnalistii şi-au exercitat dreptul la liberă exprimare în limitele admise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Decizia magistraților a fost comentată, marți, de Mircea Badea în emisiunea 'Decisiv':

"Eu acum aflu că am avut proces cu doamna respectivă, pentru că am atâtea procese încât le mai pierd șirul. Non-stop am câteun termen, cineva vrea ceva de la mine, s-a simțit prejudiciat... În legătură cu această doamnă, oricine a auzit-o vorbind vreodată cred că, dacă e un om de bun simț și are măcar un neuron funcțional, are o reacție legitimă corectă, aceea de a te îngrozi.

Dacă ar fi să fiu surprins în legătură cu doamna Camelia Bogdan, nu mă surprinde absolut nimic, nici această valoare a așa-zisei prejudicieri la 100 de milioane de lei. Adică, ne mai arată o dată desprinderea imponderabilă a doamnei judecător sau fost judecăor de bun simț, de realitate.

Sunt suprins de faptu că onorata instanță pur și simplu i-a explicat, nu știu dacă pe înțelesul dânsei, dar pe înțelesul oricărei persoane de bun simț, faptul că dacă tot ai suferit din partea unor foruri ale justiției tot felul de sancțiuni, nu mai poți să te pretinzi atât de imaculată, de minunată și deci, pe cale de consecință, atât de ușor de rănit, atunci când niște oameni își pun în cuvinte decente opiniile fundamentate despre tine", a spus Mircea Badea, în emisiunea Decisiv, moderată de Cătălina Porumbel.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal