Mircea Badea: "Nu intrăm astăzi în Schengen, e limpede de ceva vreme deja"

"Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că restul Europei n-are altă agenda decât să ne bage pe noi în Schengen, cred că are altă agendă", spune realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"E clar nu intrăm astăzi. Deja e limpede de ceva vreme, că nu intrăm astăzi. Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că restul Europei n-are altă agenda decât să ne bage pe noi în Schengen, cred că are altă agenda.", a spus Mircea Badea astăzi, în timp ce la Bruxelles are loc Consiliul JAI.

"Deci nu cred că e o prioritate pentru Europa intrarea României în Schengen.Ar fi o prioritate totuși aplicarea regulilor, în acest spațiu civilizat.

Că până la urmă asta înseamnă civilizația - respectarea unor reguli asupra cărora cădem cu toții de acord. Asta ne desparte pe noi, lumea civilizată, de lumea necivilizata, unde contează mușchii, bombele, armele și tupeul.

Aici în lumea civilizată contează regulile. Dar chiar și așa, nu cred că prioritatea Germaniei acum e intrarea României în Schengen.", a mai adăugat Mircea Badea.

Austria anunță din nou că blochează intrarea României în Schengen: ”Voi vota împotrivă!”

Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a declarat că va vota împotriva aderării României la spațiul Schengen.

”Da, voi vota astăzi împotriva extinderii spațiului Schengen cu România și Bulgaria. Cred că acest pas este greșit!

Avem un sistem care, din multe puncte de vedere, nu funcționează și care s-ar înrăutăți și mai mult.

În Austria avem peste 100 000 de treceri ilegale de frontieră în acest an, dintre care 75.000 nu sunt înregistrate. Acesta este un indiciu că sistemul nu funcționează în acest moment.

În prezent, avem controale la graniță cu multe țări europene, Austria spre Ungaria, Germania spre Austria, Republica Cehă spre Slovacia. Aceasta este o dovadă în plus că sistemul nu funcționează la multe capete.

Cred că, din motive de securitate, ar fi greșit să extindem sistemul în acest moment”, a declarat Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner.