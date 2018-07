Vlad Cosma a avut o primă reacție, după ce procurorul Mircea Negulescu a declarat la ieșire de la Înalta Curte că frații Cosma mint și au fabricat dovezi.

„Adevărul va ieși la iveală și să nu uităm că Negulescu spunea că suferă de anumite probleme psihice de tip polimorf. Toată țara a auzit cum se exprimă. Eu m-am prezentat în fața procurorilor și am dat nenumărate declarații, am adus probe și dovezi. Nu mă aștept la nimic, mă aștept să ajung și la o confruntare cu acești doi inculpați. Domnul Negulescu spune că eu am ticluit probe acum. Neavând ce să spună încearcă să se ascundă după o minciunică, o acțiune tipic de Portocală”, a declarat Vlad Cosma la Antena 3.

Reacția lui Vlad Cosma vine după ce Negulescu a declarat: "Frații Cosma mint! Amândoi. Și am să dovedesc acest lucru", a declarat Negulescu la ieșire de la Înalta Curte.

Întrebat dacă a fost într-o relație de iubire cu Andreea Cosma, a răspuns astfel: "Asta o să o spun unde trebuie".

"De unde să avem noi tabele?! Am făcut o solicitare doamnei procuror să se sesizeze din oficiu împotriva lui Vlad Cosma pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, adică fals în înscrisuri sub semnătură privată, ultraj judiciar și... nu mai știu, că sunt și emoționat", a zis Negulescu. Acesta a vorbit și despre "probe ticluite". "Sunt ticluite de domnul Cosma în susținerea acuzației pe care o face acum. A aplicat o dată pe care eu nu am văzut-o în viața mea. Eu nu am văzut documentele în baza cărora sunt acuzat. E mai greu de explicat. (...) Acum, în dosarul acesta le-a ticluit", a mai spus Negulescu.