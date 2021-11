Mirela Retegan are COVID, deşi este vaccinată cu ambele doze: "2 zile mi-a curs nasul şi atât"

Mirela Retegan a povestit cum s-a îmbolnăvit pentru a doua oară cu COVID-19, deşi este vaccinată cu schema completă. Vedeta a mărturisit că se aștepta la acest scenariu, mai ales că circulă destul de mult. Din fericire, a avut o formă ușoară care a determinat-o să aprecieze cele 14 zile de izolare ca fiind o vacanță socială.

„Am contactat a doua oară COVID deşi sunt vaccinată, dar din fericire o formă foarte, foarte ușoară. Eu zic să sunt în vacanță socială, într-un concediu social, pentru că înafară de două zile în care mi-a curs nasul, din fericire pentru mine, uitându-mă la ce se întâmplă cu alți oameni, sunt foarte bine.

Prima oara s-a întâmplat anul trecut în perioada Crăciunului. Pe urmă m-am vaccinat în primăvară şi urma să fac acum a treia doză. Mă așteptam să se întâmple asta pentru că eu circul destul de mult şi eu sunt destul de expusă, dar am avut mare încredere că lucrurile vor fi ținute sub control, ceea ce s-a şi întâmplat.

Ne-a dat Doamne, Doamne două săptămâni în care să mă concentrez pe campania cu ghetuțe, să mă organizez de acasă cu lucruri pentru care nu aveam timp. O să ies, deja luni e gata.

A fost foarte drăguț, pentru că știam că am intrat în contact cu o persoană infectată şi în drum spre casă m-am oprit la un centru ca sa fac un test rapid. Acolo am rugat să îmi facă un PCR. Mi-a ieșit negativ testul rapid şi cred că s-a întâmplat ceva, până dimineață în emailul meu a apărut testul pozitiv la PCR şi am rămas izolată 14 zile aşa cum prevede legea.

Dar am făcut testarea pentru că nu îmi puteam permite să expun alți oameni. Noi avem evenimente. M-am oprit din tot. Am oprit filmările pe care le avem. E mai bine pentru toată lumea", a spus Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Gaşca Zurli, la Antena 3.

