Mișcare-șoc pe scena politică. Senatorul Daniel Zamfir a trecut la ALDE, după ce sâmbătă seară și-a anunțat demisia de la PNL.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, unde Daniel Zamfir a fost prezent alături de Călin Popescu Tăriceanu.

”Vreau să spun un lcuru. Nu sunt aici pentru că Ludovic Orban a decis să mă excludă din PNL. Nu sunt exclus de PNL, pentru că acel consiliu nu a mai fost convocat de liderul PNL. Am rămas în aceste trei luni de zile pentru că am crezut că nu Ludovic Orban reprezintă vocea partidului. S-a întâmplat ceva care m-a făcut să plec de aici. PNL și-a pierdut bunul cel mai de preț, anume brandul de apărător al drepturilor și libertăților oamenilor. El s-a transformat în partidul abuzurilor. E cea mai neagră și rușinoasă eră a partidului. Toți liberalii ar trebui să se unească într-un singur partid sub conducerea lui Tăriceanu.”, a declarat Zamfir.