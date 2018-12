Monica Pop, despre cum a descoperit că are cancer: Credeam că am doar un colon iritabil...

foto: captura Antena 3

Monica Pop a povestit, duminică, la "News Magazine", cum a descoperit că are cancer.

Medicul credea că suferă doar de un colon iritabil și se trata pentru această afecțiuni, însă investigațiile amănunțite arătau că în corpul ei se petrecea ceva mult mai grav.

"Tipul de neoplazie pe care am avut-o eu este un cancer de colon. Am avut simptome în sensul că aveam intermitent, cam la două luni, niște crampe destul de puternice, care mă țineau o zi. N-am dat importanță, că am zis că sigur e un colon iritabil pentru că mă tratam ca pentru un colon iritabil și mergea, deci era bine. Și cu toate acestea s-a întămplat așa. Pe urmă am avut un șoc puternic. Nu știu dacă a avut vreo importanță, dar așa de tare s-au legat lucrurile...

Înainte cu o seară de a debuta peritonita cineva din familie a făcun un șoc anafilactic după un pește pe care l-am cumpărat eu. Și am convingerea că magazinul acela a injectat peștele cu ceva ca să țină mai mult. Și am avut un stres îngrozitor, dar când am ajuns la spital, colegul respectiv a zis 'Monica, ești foarte-foarte albă la față. Du-te și fă ceva'. Eram ca o coala de hârtie. A doua zi de diminea'ță a început peritonita", a mărturisit Monica Pop.