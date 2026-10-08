Muncitorii au dat peste muniție neexplodată pe Centura Bucureștiului. Pirotehniștii au intervenit de urgență

sursa foto: IGSU / Facebook

Zeci de proiectile şi alte elemente de muniţie rămase neexplodate au ieşit la suprafaţă pe Şoseaua de Centură a Bucureştiului, acolo unde se lucrează la lărgirea benzilor de circulaţie. Muncitorii de pe şantier au dat peste ele şi au alertat autorităţile.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, joi, că pirotehniştii au fost trimişi în zonă.

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„Muniţie rămasă neexplodată a fost descoperită pe Şoseaua de Centură a Bucureştiului, în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulaţie, de către lucrătorii aflaţi în zonă. La faţa locului au intervenit echipe specializate din cadrul Detaşamentului Pirotehnic de la Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, pentru cercetarea, identificarea şi asanarea terenului”, a transmis IGSU.

După ce au verificat terenul, specialiştii au găsit proiectile de artilerie de mai multe calibre, dar şi alte tipuri de muniţie care nu explodaseră.

Pompierii spun că totul a fost strâns fără incidente şi le reamintesc oamenilor cum trebuie să procedeze dacă dau peste astfel de obiecte.

„Elementele de muniţie au fost ridicate în condiţii de siguranţă, urmând să fie depozitate şi distruse ulterior, conform procedurilor specifice. Recomandăm cetăţenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniţie, să nu le atingă, să nu le mute şi să nu încerce să le transporte. Zona trebuie părăsită, iar situaţia anunţată de urgenţă la numărul 112”, mai precizează IGSU.