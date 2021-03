Nelu Ploieșteanu în stare gravă cu COVID. Artistul este intubat, cu plămânii afectați în proporție de 70%

Internat la Spitalul Clinic de Urgență "Floreasca" după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, Nelu Ploieșteanu se află în stare gravă. Artistul în vârstă de 71 de ani este intubat cu o saturație a oxigenului de 50% și plămânii grav afectați.

Familia sa a lansat un mesaj disperat de ajutor către cadrele medicale ale spitalului, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de jurnalista Mara Bănică.

„Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta. In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc.” - a transmis Mara Bănică.

