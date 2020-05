Nelu Tătaru: 'Avem una dintre cele mai reduse rate de fatalitate din Uniunea Europeană'

„Voi răspunde prezent la solicitarea Parlamentului. Voi continua să prezint permanent o informare asupra stadiului în care ne aflăm. În această perioadă, societatea este greu încercată. Sistemele medicale din toată lumea trebuie să facă față unui dușman necunoscut și perfid. Sistemul din România vine cu multe neajunsuri acumulate în timp - personal medical insuficient, materiale sanitare puține, investiții limitate sau prost gestionate și a fost nevoit să se adapteze și să să facă față situației. Am intrat cu mâinile goale, fără stocuri medicale. Am început cu un singur laborator de testare real- time PCR și cinci spitale de boli infecțioase și am ajuns în două luni la 75 laboratoare de testare și 225 de unități sanitare de fază 1, 2 sau suport.”, a declarat Nelu Tătaru.

În România, până acum s-au înregistrat 15.588 cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 7.245 de persoane s-au vindecat. În ultimele 24 de ore, au fost raportate 226 cazuri noi.



„Rata de incidență a noului coronavirus este de 74 de cazuri la 100.000 de locuitori și o fatalitate de 6%, printre cele mai reduse din statele UE.”, susține ministrul Sănătății.

El spune că de patru săptămâni, în România, avem o „evoluție în platou”.

