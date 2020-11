Nelu Tătaru răspunde la întrebarea momentului. Pleacă sau nu de la Sănătate după tragedia de la Neamț

”Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că faptul că, la un moment dat, ”merge și așa”, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 până acum, sau din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege cu 1500 de amendamente fără să facem o lege cu rata adaptată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță, în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii”, a declarat Nelu Tătaru.

”Nu pleacă nimeni, nu fuge nimeni de răspundere”

Întrebat dacă își va de demisia, Nelu Tătaru a declarat că ”nu pleacă nimeni”.

”Nu, nu pleacă nimeni, nu fuge nimeni de o răspundere. Dar haideți să vedem un ministru care este de 7 luni și haideți să vedem de 30 de ani...

Toți ar trebui să ne simțim vinovați din miniștrii care am fost

Toți ar trebui să ne simțim vinovați din miniștrii care am fost, pentru tot ce se întâmplă în sănătatea românească”, a transmis Nelu Tătaru, la Minister.

”Făcând o analiză vizavi de aceste lucruri, deciziile pe care le voi face în continuare vor fi cele în care voi continua o activitate și o reformă în sistemul medical românesc”, a adăugat Nelu Tătaru.

Ce demiteri vor fi la Piatra Neamț

Cu privire la posibile demiteri pe care le va face, ministrul Sănătății a declarat că așteaptă rezultatul anchetelor în desfășurare.

„Noi așteptăm și rezultatele anchetei. Eu cel puțin, personal, când am fost sâmbătă seară la Piatra Neamț, n-am putut intra nicăieri, erau toate sigilate, ca să ne putem face o evaluare sau să trimitem un corp de control să evalueze”, a adăugat Nelu Tătaru, la capătul unei ședințe de urgență cu premierul Ludovic Orban.

Întrebat dacă managerul rămâne pe poziție, Nelu Tătaru a explicat: „După cum știți, legislația nu ne mai permite nouă, ca Minister al Sănătății, să facem acele demiteri. Încă de la aprobarea Legii 55, au revenit la autoritățile locale. Putem face un control, o evaluare – am și solicitat să facem această evaluare. În evaluarea noastră trebuie să avem și un unghi de la Consiliul Județean, o persoană desemnată care să meargă în acest corp de control. Noi putem face o evaluare, putem face propuneri sau recomandări. Ține doar de cei de la Consiliul Județean, în subordinea căruia este spitalul, să pună în practic sau nu aceste evaluări”, a declarat Nelu Tătaru, potrivit B1.