Nelu Tătaru: Poți merge la mare doar dacă ai o proprietate acolo - plajele rămân închise

"Ieșirea din localitate va fi făcută doar pe un motiv foarte bine întemeiat: să-ți vizitezi o rudă bolnavă, să mergi cu un copil la un doctor, să ieși chiar și într-un sport individual, să mergi la un pescuit, să vizitezi o proprietate pe care o ai într-o altă localitate.

Dacă ai o proprietate la mare, poți să mergi la mare. Plajele nu vor fi deschise - nu ai terase, nu ai nimic. Dacă ai o proprietate la munte poți merge", a spus Nelu Tătaru.

Ministrul a explicat că aceste măsuri țin de o primă etapă de relaxare.

"Am înțeles că este o răbdare ajunsă la limită, am înțeles că suntem totuși pe un trend descendent al acestei curbe și am înțeles că lumea a trecut printr-un moment care trebuie gestionat foarte bine.

Este un prim moment pe care eu îl consider mai important decât gestionarea sărbătorilor pascale. Este un moment în care lăsând libertatea de a ieși în oraș, în localitate, lăsând sporturilor individuale, lăsând libertatea de a merge la un salon de îngrijire corporală sau un stomatolog - unde suntem totuși într-o specialitate unde avem o aerosolorizare importantă, o răspândire importantă - dar, conștientizând anumite măsuri, suntem într-o primă etapă unde intrăm într-un nornal. A

Asta va avea loc gradual și progresiv. Se va face cu o monitorizare a celor 14 zile, după cum recomandă și OMS", a subliniat Tătaru.

Potrivit acestuia, după fiecare intervel de două săptămâni de monitorizare, ar putea apărea noi măsuri de rexalare.