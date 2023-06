Nicolae Ciucă, anunţ pentru profesorii aflaţi în grevă generală: "Am agreat creşterea sumelor"

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, astăzi, după întâlnirea din această dimineaţă cu sindicaliştii din Educaţie, că Guvernul a agreat creşterea sumelor care pe le vor primi profesorii, precum şi alte majorări ce vor fi acordate în perioada următoare, prin legea salarizării.

Nicolae Ciucă s-a întâlnit, astăzi, înainte de şedinţa de guvern, cu liderii sindicatelor din Educaţie, ocazie cu care au discutat noua ofertă a Guvernului pentru profesorii aflaţi în grevă generală.

Noua ofertă a conţinut, pe lângă alte măsuri, o creştere salarială de 25%.

Citeşte şi: Şcolile rămân închise şi luni. Sindicaliştii nu cedează: "Mâine este grevă, să fie clar"

"Am avut o nouă întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor din Educaţie. A fost o şedinţă cu echipe lărgite din partea fiecărui sindicat şi am considerat că este absolut corect şi transparent ca dialogul să poată să fie adus la cunoştinţa tuturor dascălilor pe măsurile agreate împreună cu reprezentanţii sindicatelor.

În felul acesta, la nivelul coaliţiei, pentru că la întâlnire am participat împreună cu domnul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, cu ministrul Educaţiei, doamna Deca, ministrul Muncii, domnul Budăi, cu secretarul general al Guvernului, domnul Neacşu, şi am vrut ca finalul să fie unul cât se poate de concludent pentru noi toţi. Pentru că ne dorim şi am afirmat de fiecare dată să încheiem acest conflict de muncă pentru că este absolut o chestiune de responsabilitate faţă de sistemul de Educaţie, faţă de copii, faţă de părinţi.

Pornind de la faptul că sumele pe care le-am asumat în ordonanţa de urgenţă pe care am adoptat-o astfel încât să putem să încheiem acest conflict, în cea pe care o vom în transparenţă astăzi, împreună cu sindicatele, am agreat creşterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât şi personalul nedidactic auxiliar, să crească la nivelul de 25%.

De asemenea, am agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, în noua lege a salarizării, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea, procentul de 40% din vechea ordonanţă de urgenţă va creşte la 50% începând cu 1 ianuarie 2024 şi desigur vom acorda acele sume de formare profesională de 1.500 de lei în luna octombrie pentru personalul didactic şi 500 de lei pentru personalul nedidactic.

Subliniez încă o dată caracterul de responsabilitate atât față de tot ceea ce înseamnă societatea românească, cât și față de sistemul de Educație. Nu am dorit să venim cu măsuri populiste. În tot ceea ce am realizat până acum am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut. Sunt convins că toți dascălii vor avea încredere că ne ținem promisiunile. Vom avea o nouă ședință de guvern în care vom aproba ordonanța de urgență și conflictul de muncă se va încheia", a declarat premierul Nicolae Ciucă.