Nicolae Ciucă: ”Prioritatea mea este educația. Voi lua toate măsurile ca elevii să nu mai sufere din cauza pandemiei”

„Ne angajăm să face tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească. Au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliția de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie. Am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit acele lucruri care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu se află interesul românilor. Pandemia ne-a învățat un lucru: acela că timpul este prețios”, a declarat Nicolae Ciucă în plenul Parlamentului.

Cele mai importante declarații:

- Vom păstra cota unică de impozitare

- Este necesară reforma statului prin revizuirea Constituției

- O prioritate pentru mine este domeniul educației. Voi lua toate măsurile ca elevii să nu mai aibă de suferit din cauza pandemiei.

- Este deosebit de important să asigurăm accesul la educație pe tot teritoriul României

- Un obiectiv al Guvernului va fi crearea infrastructurii sportive, care va duce la o dezvoltare accelerată atât a sportului amator, cât și a celui profesionist

- Este necesar sa asiguram un sistem de justiție modern

- Este necesar să asigurăm statul de drept și independența justiției

Guvernul Ciucă primește votul în Parlament

Guvernul Ciucă, format din membrii PSD, PNL şi UDMR va primi astăzi votul de învestitură. După doi ani în care au fost în opoziție, social-democrații au decis să intre la guvernare alături de liberali.

După votul din Parlament, se va încheia şi un acord politic care prevede clar ca Nicolae Ciucă să demisioneze de la Palatul Victoria în 2023, iar PSD să primească funcția de premier pentru un an. Colaborarea între liberali şi social-democrați va dura doar până în 2024, adică până la viitoarele alegeri, spune răspicat președintele PNL, Florin Cîţu.

Premierul demis respinge ideea unei colaborări de lungă durata cu PSD şi subliniază că este vorba doar de o coaliție guvernamentală şi nu una electorală.

”Această coaliție este doar o coaliție guvernamentală, până în 2024. Este o noutate. Nu ne-am gândit atunci când am făcut coaliția, dar după stabilirea ei a trebuit să găsim o soluție pentru a asigura calmul pentru ambele partide și pentru electorat”, spune Cîțu.

