Nicușor Dan a vorbit la telefon cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Despre ce au discutat cei doi

<1 minut de citit Publicat la 21:51 29 Oct 2026 Modificat la 21:56 29 Oct 2026

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Foto: Colaj Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi o convorbire telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care ocupă și funcția de prim-ministru al țării.

Cei doi au discutat despre cele mai recente evoluții internaționale, dar și despre consolidarea relațiilor dintre România și Arabia Saudită.

Informația a fost anunțată de Agenția Saudită de Presă (SPA).

Potrivit sursei citate, Nicușor Dan și Mohammed bin Salman au trecut în revistă colaborarea dintre România și Arabia Saudită în mai multe domenii și au discutat despre modalitățile prin care aceasta ar putea fi consolidată.

Comunicatul publicat de agenția saudită nu precizează ce subiecte internaționale au fost abordate concret și nici dacă în urma convorbirii au fost stabilite noi acorduri sau măsuri de cooperare.