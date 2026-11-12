Nicușor Dan l-a decorat post-mortem pe Marius Harosa, avocatul care a luptat pentru salvarea Roșiei Montane: „O mare pierdere”

2 minute de citit Publicat la 20:49 12 Noi 2026 Modificat la 20:49 12 Noi 2026

Marius Liviu Harosa a murit pe 10 noiembrie, la vârsta de 52 de ani. Foto: Facebook/Marius Harosa

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Dublin, că a semnat decretul prin care avocatul Marius Harosa, unul dintre principalii apărători ai Roșiei Montane în instanță, a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler. Șeful statului a vorbit despre contribuția acestuia la salvarea Roșiei Montane și a comparat mișcarea civică pentru protejarea localității cu protestele din Piața Universității din 1990. Marius Harosa a murit marți, la vârsta de 52 de ani.

„Am semnat decretul de decorare post-mortem al lui Marius Harosa. Ordinul Steaua României, grad de Cavaler”, a declarat Nicușor Dan, aflat la Dublin, unde participă la Summitul Comunității Politice Europene.

Președintele a explicat că decizia reprezintă o recunoaștere a activității avocatului, care a reprezentat gratuit, timp de mai mulți ani, organizațiile implicate în lupta împotriva proiectului minier de la Roșia Montană.

În opinia șefului statului, protestele și demersurile civice pentru salvarea Roșiei Montane reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale societății civile din România după Revoluția din 1989, comparabil cu mișcarea din Piața Universității.

Nicușor Dan l-a descris pe Marius Harosa drept „liderul juridic al acestei mișcări”, amintind că acesta a fost implicat în câteva zeci de procese, toate câștigate, potrivit președintelui.

Avocatul a lucrat pro bono, adică fără să fie plătit, pentru a apăra interesele comunității și pentru a contesta în instanță deciziile autorităților legate de proiectul minier.

„A fost juristul principal în zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public și e remarcabil”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a deplâns dispariția avocatului, pe care a descris-o drept „o mare pierdere pe care o avem cu toții”.

Cine a fost Marius Harosa, avocatul care a apărat Roșia Montană

Marius Liviu Harosa a murit pe 10 noiembrie, la vârsta de 52 de ani. Era avocat în Baroul Cluj și conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a predat drept civil și drept canonic, potrivit CluJust.ro.

A absolvit Facultatea de Drept în 1997, ca șef de promoție, iar în 2008 și-a obținut doctoratul în drept, cu distincția „Magna cum laude”. A urmat și studii la Academia de Drept Internațional de la Haga, precum și programe de cercetare în Franța.

Dincolo de activitatea universitară, Marius Harosa a devenit cunoscut pentru implicarea sa în procesele privind Roșia Montană. Timp de peste două decenii, a reprezentat gratuit organizații care contestau proiectul minier, contribuind la anularea în instanță a unor acte administrative și la protejarea patrimoniului și mediului din zonă.

După moartea sa, avocatul Ciprian Păun, coleg și prieten al lui Harosa, a scris un mesaj de omagiu în care a amintit lupta acestuia pentru Roșia Montană și contribuția sa la formarea mai multor generații de juriști.

„Ce a lăsat Marius Harosa, în cărțile lui, în studenții lui și într-un munte salvat din Apuseni, rămâne înscris astfel, opozabil timpului”, a transmis Ciprian Păun.