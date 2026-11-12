Nicușor Dan participă la Dublin la un summit unde liderii UE vor lua decizii legate de Ucraina și provocările AI

3 minute de citit Publicat la 14:51 12 Noi 2026 Modificat la 15:40 12 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, participă la Dublin, alături de alți zeci de lideri europeni, la o reuniune desfășurată pe durata a două zile de discuții axate pe Ucraina, securitatea europeană și provocările economice cu care se confruntă continentul, precum inteligența artificială (AI).

„În sesiunea plenară, Președintele României va evidenția importanța unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate și competitivitate și va pleda pentru consolidarea conectivității strategice și a rezilienței democratice”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

O atenție deosebită va fi acordată de Președintele Nicușor Dan Flancului Estic, mai arată comunicatul Cotroceniului, „inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse amenințărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanța cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie și conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova”.

Președintele României va lua parte, de asemenea, la masa rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice, unde vor fi abordate sprijinul pentru Ucraina, reziliența democratică și combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a ingerințelor străine și a manipulării informaționale. Președintele Dan va sublinia nevoia unei cooperări europene mai strânse pentru protejarea proceselor democratice și pentru menținerea sprijinului acordat Ucrainei în vederea încheierii unei păci juste și durabile.

Totodată, Președintele României va participa la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD), în cadrul căreia va pleda pentru intensificarea cooperării în combaterea traficului de droguri, inclusiv prin securizarea porturilor și a rutelor de trafic, precum și pentru întărirea măsurilor de prevenție și de protecție a tinerilor și a grupurilor vulnerabile.

În marja Summitului, Președintele Nicușor Dan va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, ocazie cu care va reafirma susținerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum și pentru securitatea și reziliența acesteia.

În același timp, Președintele Nicușor Dan va evidenția nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicațiile generate de AI în societatea noastră și de a pregăti soluții optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce privește piața muncii.

„Actorii maligni folosesc inteligența artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, țara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acțiuni. În condițiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democrațiilor, Președintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislației europene și dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a asigura utilizarea în siguranță a AI la nivel global”, se arată în comunicatul Președinției.

Conform agenției dpa, preluată de Agerpres, aproximativ 50 de lideri europeni sunt așteptați să participe, joi, la summitul Comunității Politice Europene (CPE), pentru discuții privind competitivitatea și securitatea Europei.

Reuniunea îi va oferi, de asemenea, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ocazia de a-și informa cei mai apropiați aliați cu privire la discuțiile recente cu Rusia și de a solicita un sprijin militar și financiar sporit.

La summitul de joi sunt așteptați să participe și premierul canadian Mark Carney, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Forumul, care reunește nu doar statele membre ale UE, ci și Regatul Unit, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, precum și țări din Balcanii de Vest și Caucaz, a fost lansat în urmă cu câțiva ani de președintele francez Emmanuel Macron.

Vineri, cei 27 de lideri din Uniunea Europeană se vor reuni pentru discuții privind inteligența artificială, precum și cele mai recente evoluții în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv nevoile financiare tot mai mari ale Kievului.

Discuțiile despre inteligența artificială ar urma să se concentreze pe modul în care Europa poate deveni un actor de prim-plan într-un domeniu dominat în mare măsură de Statele Unite, precum și pe impactul AI asupra societății și mediului înconjurător.

Discuțiile privind Ucraina ar urma să abordeze modalitățile de a obține sprijin financiar suplimentar, după ce, în octombrie, Zelenski le-a transmis liderilor din UE că țara sa are nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027. De asemenea, este de așteptat ca liderii să revină la dezbaterea privind cine ar fi cel mai potrivit pentru a reprezenta UE în viitoarele negocieri de pace cu Rusia și Ucraina.