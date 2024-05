Nicuşor Dan, despre proiectele şi investiţiile realizate în Bucureşti în mandatul său: "Am scos primăria din faliment"

Nicuşor Dan, primarul general al Bucureștiului, a explicat la Antena 3 CNN care sunt realizările sale din mandat.

Nicușor Dan a explicat cum a scos Primăria Capitalei din faliment şi cum au fost investiți banii pentru dezvoltarea oraşului.

"Am scos Primăria din faliment! Era practic în incapacitate de plată. Avea datorii curente de 3 miliarde de lei.

Adică oricare din oamenii cărora noi le datoram 3 miliarde de lei puteau să vină să ne blocheze conturile și vreo 30 dintre ei au venit și le-au blocat în 2020. Asta înseamnă că nu puteam să facem nicio investiție și a fost o muncă lungă care a durat până la sfârșit de 2021, până când am eșalonat.

De exemplu, pe autobuzele autocar, ele au fost cumpărate, dar n-au fost plătite. Aveam o datorie de 165 de milioane de lei, nu am avut banii ăștia și am făcut o înțelegere cu Unicredit, le-am eșalonat pe 4 ani și plătim rate timp de 4 ani. Deci am scos Primăria din faliment.

A rămas în 2023 în excedent, dar care este de ordinul 80-100 de milioane de lei și asta vine din faptul că am fi avut ce să facem cu banii ăștia. Numai că vă aduc aminte că în noiembrie a fost o ordonanță națională de reducere a cheltuielilor, s-a interzis semnarea de contracte noi. Am redistribuit banii ăia și după care aveam să puteam să-i cheltuim până la sfârșitul anului. Ultimul ordin de plată putea să fie dat pe 29 decembrie și în 26 decembrie a venit un ordin al ministrului de Finanțe care a zis că puteți să îi cheltuiți numai pe 27, până la ora 12:00.

Şi au venit funcționarii noștri și au semnat. Au venit la 5:00 dimineaţa au semnat cât au putut până la ora 12:00 și au rămas niște bani pe care am fi avut ce să facem cu ei. Sunt 4.000 de km de țevi, numai că ei sunt 1.00 de km rețea principală unde sunt pierderile și 3.000 de km rețea secundară unde lucrurile sunt bine. Eu am schimbat 50 din cei 1000.

- Câte fonduri europene aţi absorbit în mandatul dumneavoastră?

Cam 2 miliarde de lei, asta înseamnă 400 de milioane de euro. Noi am avut două exerciții financiare pe fondurile europene. Am avut 2014-2020, care cumva, erau ce era semnat când am venit eu și avem 2021-2027.

Alea 2014-2020 se termină, poți să le cheltuiești până în 2023, iar cele din 2021-2027 o să înceapă formalitățile acum, în 2024, pentru că toată lumea a fost ocupată să le cheltuiască pe alea din 2023.

Deci pe 2021-2027 noi avem proiectele pregătite, numai că nu s-au deschis apelurile. Și atunci ce-am putut noi să depunem a fost PNRR pe secțiunile pe care s-au cheltuit.

Au fost unele cum este investiția de la Glina, marea stație de epurare pe care în final am terminat-o, începută de Ceaușescu în '75. Deci în sfârșit noi nu mai poluăm Dâmbovița, Argeș, Dunăre, Marea Neagră. Asta (n.r Glina) am terminat-o în 2023.

A fost începută încă din mandatul primarului Oprescu, iar cele pe care le-am finalizat, de asemenea, pe tramvaie, autobuze electrice, ele au fost semnate de Gabriela Firea. Ea le-a semnat, numai că a avut 4-5 ani în care putea să-și facă din ele și nu a făcut", a spus Nicuşor Dan la Antena 3 CNN.