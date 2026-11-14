Nicușor Dan salută decizia finală în cazul Roșia Montană: "Victorie importantă. Riscam să plătim 6,5 miliarde de dolari"

1 minut de citit Publicat la 15:04 14 Noi 2026 Modificat la 15:04 14 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat, sâmbătă, decizia finală prin care România câștigă procesul privind proiectul Roșia Montană.

"Victorie importantă! România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană. Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari", a scris șeful statului, pe pagina sa de Facebook.

"Proiectul Roșia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție", a subliniat președintele.

Potrivit acestuia, "Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu, înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România".

"Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime. Le mulțumesc și îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă", a conchis președintele.

Decizia de vineri epuizează calea extraordinară de atac în cazul Roșia Montană

România a obținut, vineri, o nouă soluție favorabilă și definitivă în dosarul arbitral internațional ICSID nr. ARB/15/31, în contextul în care Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților, menținând integral hotărârea arbitrală pronunțată în 8 martie 2024.

"Prin aceasta decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretențiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă și obligatorie.

Totodată, Comitetul a dispus obligarea reclamanților la plata cheltuielilor aferente procedurii de anulare", a informat Ministerul Finanțelor.