Noi restricții pe Podul Giurgiu-Ruse, de miercuri. Lucrările vor dura mai bine de o lună. Cum vor circula șoferii

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Șoferii care merg în Bulgaria trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, începând de miercuri, 28 octombrie. Timp de mai bine de o lună, până pe 4 decembrie, traficul se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, inclusiv noaptea, din cauza unor lucrări de reparații. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români că pot apărea întârzieri și le recomandă să ia în calcul rute alternative.

Lucrările se vor desfăşura în două etape, circulaţia urmând să se desfăşoare alternativ, pe o singură bandă, dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopţii.

Traficul rutier se va desfăşura după cum urmează:

Etapa I: 28 octombrie - 13 noiembrie 2026: Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar circulaţia este alternativă, dirijată prin semafoare.

28 octombrie - 13 noiembrie 2026: Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar circulaţia este alternativă, dirijată prin semafoare. Etapa II: 14 noiembrie - 4 decembrie 2026: Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2, iar circulaţia este alternativă, dirijată prin semafoare.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse să ia în calcul eventualele întârzieri, să îşi planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puţin aglomerate şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte autorităţi aflate în teren.

Informaţii actualizate privind lucrările de reparaţie pot fi consultate în secţiunea dedicată "Informaţii despre reparaţia Podului Dunării" de pe site-ul Agenţiei Infrastructura Rutieră a Bulgariei (www.api.bg). Pentru informaţii privind situaţia traficului la punctele de trecere a frontierei, cetăţenii pot consulta site-ul www.mvr.bg, iar pentru sistemul de taxare şi vinieta electronică din Bulgaria - site-ul www.bgtoll.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web sofia.mae.ro, www.mae.ro şi consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice_en şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.