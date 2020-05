O bătrână din Iași a primit o amendă de 10.000 de lei pentru că a ieșit la cumpărături mai devreme decât permitea Ordonanța Militară! Femeia se teme că îi va fi luată casa!

Bătrâna a primit acasă procesul-verbal și, când a văzut suma pe care ar trebui să o achite, a rămas șocată. Maria Trofin a contestat în instanță amenda primită din partea agentului constatator, sperând ca sancțiunea să fie anulată, înlocuită cu un avertisment sau drastic diminuată

„Eu locuiesc singură, soțul meu fiind decedat de mulți ani. Știam că trebuie să ies după ora 11:00. Eu sunt bătrână și merg mai greu. Ceasul meu arăta că mai sunt câteva minute când am ieșit din casă. Am mers la piață să-mi cumpăr ceva de mâncare și să-mi iau pe urmă niște medicamente.

Până la ora 13:00, trebuia să fiu înapoi. Stau destul de departe de piață și trebuia să ajung și la farmacie, pentru a-mi lua niște medicamente”, își începe povestea Maria Trofin, potrivit BZI.ro.

Amendă de cinci ori mai mare decât minimul legal pentru bătrâna din Iași

Bătrâna din Iași putea primi doar un avertisment din partea agentului constatator Liviu Chiriac, dată fiind vârsta ei înaintată și luând în calcul și dificultățile de deplasare. Însă agentul a preferat „să-și încordeze mușchii” și să arate că el poate și face ce vrea. Organul scrupulos i-a aplicat sărmanei bătrâne o amendă de cinci ori mai mare decât minimul legal, fără să aibă vreo altă justificare decât că ordonanța amintită îi permitea acest lucru.

„Eu am lucrat la o farmacie și știu foarte bine ce înseamnă lupta cu acest virus. Aveam mască de protecție, aveam mănuși… Aveam și declarație pe propria răspundere! Dar domnul polițist nici nu a vrut să audă! M-am rugat de el să mă înțeleagă. M-am umilit în fața lui, însă… degeaba! Mi-a spus că mă amendează pentru că am încălcat legea.

Nu am vrut să semnez procesul-verbal și, atunci, a spus că îmi arată el mie ce poate face! Nu am semnat pentru că am considerat că nu am greșit cu nimic. Mi-a zis că voi plăti scump pentru ce am făcut, că o să-mi vând casa!”, spune plângând bătrâna.

Femeia, care nu știe carte, a aflat cuantumul amenzii de-abia în momentul în care a primit procesul-verbal acasă și i l-a arătat fiicei sale.

„Am rămas muți când am văzut ce amendă i-au dat mamei! Când i-am spus suma, mama a început să plângă… A fost o femeie corectă toată viața ei și nu a fost vreodată amendată pentru nimic. Este inacceptabil cum a înțeles să aplice legea acest domn polițist”, spune supărată fiica Mariei Trofin.

Bătrâna din Iași susține, printre lacrimi, că nu a mai fost vreodată amendată și că nu își permite să plătească această sumă.

„Eu nu am vrut să încalc legea. N-am luat o amendă în viața mea! M-au nenorocit! De unde să scot o sută de milioane acum?! Eu am o pensie de aproape 800 de lei. Plătesc întreținerea, îmi iau pastile și… s-au cam terminat banii. De unde să plătesc eu acum amenda asta așa de mare?!”, zice plângând bătrâna.

De când a aflat de amenda primită, femeia susține că nu mai poate dormi noaptea. „Nu pot să mai închid ochii noaptea! Mi-e frică să nu vină acel polițist și să-mi ia casa!”, izbucnește iarăși în plâns femeia.

Maria Trofin a contestat în instanță procesul-verbal, sperând să fie iertată de amendă