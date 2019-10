O fată abuzată sexual de Dincă face dezvăluiri șocante. „La început, am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie. Aveam nouă ani”

Foto: captură Antena 3

Apar noi mărturii șocante în cazul Caracal. O adolescentă a povestit în detaliu, pentru Acces Direct, cum ea şi sora sa au fost abuzate sexual de Gheorghe Dincă în urmă cu nouă ani. Fetele aveau pe atunci 9, respectiv 4 ani. Abuzurile ar fi durat mai bine de un an.

Una dintre adolescente, care acum are 18 ani, a povestit că suspectul le era prieten de familie şi găsea diverse motive pentru a rămâne singur cu ea şi sora sa, cărora le cumpăra dulciuri şi cadouri.

Victimă: La început, am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie. Eram un copil de 9 ani. Nici nu ştiam ce este aia. Şi a început, prima dată, să îmi bage mâna în pantaloni, după să mă sărute, să îmi pună mâna pe sâni şi tot aşa mai departe

Jurnalist: Tu nu ai ripostat?

Victimă: Am rămas blocată. Am făcut un atac de panică. Am rămas în faţă lui, nu am ştiut ce să mai spun, mă uitam la el. Probabil că m-a văzut că nu am avut nicio reacţie şi probabil şi-a făcut curaj să continue cu chestia asta.

Jurnalist: A pus doar mâna în pantaloni şi s-a oprit sau ce s-a întâmplat?

Victimă: Nu şi în chiloţei. Nu am ştiut ce să mai spun, am rămas, efectiv, blocată la el în poală. Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun la nimeni, că nu vrea să ne certăm.