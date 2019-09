O locatară acuză că blocul în care locuiește se renovează pe banii din taxa pe câine

foto: Pixabay.com

Locatara unui bloc din Arad, forțată să plătească 300 de lei pe lună pentru că deține animal de companie, acuză conducerea imobilului că se folosește de bani pentru renovarea clădirii.

În mod normal, banii ar trebui să ajungă la întreținerea curățeniei pe scara blocului, însă proprietara este nemulțumită că suma ajunge în altă parte.

„Betty este cățelușa pe care am luat-o de pe stradă, la insistențele fiicei mele. Cățelușa avea trei luni când am luat-o, iar acum are nouă. Din păcate, patru persoane din bloc, care sunt și în comitet, au decis să pună o taxă de 300 de lei în fiecare lună pentru patrupezi. Bineînțeles că la cheltuieli această taxă este trecută ca și fond extra curățenie. Am întrebat unde se duc atâția bani? Răspunsul a fost: pentru întreținerea blocului, renovarea blocului etc. Din păcate nu am reușit să mă înțeleg cu ei și am fost nevoită să îmi iau avocat“, spune locatara.

Impunerea unei sume suplimentare pentru deținerea de animal de companie este una legală. „Este o decizie cât se poate de legală, atât timp cât este votată în comitet. Astfel de taxe sunt necesare pentru curățenie, dar și pentru a împiedica într-un fel ca lucrurile să nu degenereze. Cunosc cazuri în care dintr-un bloc întreg de garsoniere, cu 60 de apartamente, 40 dintre acestea dețin câini. Practic, acesta nu mai este bloc de locuit, este coteț. Banii trebuie folosiți însă pentru curățenie“, declarat președintele Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad, pentru gls.ro.