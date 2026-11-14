O navă cargo cu destinația Ucraina a fost lovită de o dronă lângă Sf. Gheorghe, în apele teritoriale ale României

Modificat la 09:43 14 Noi 2026

Publicat la 09:43 14 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 09:43 14 Noi 2026 Modificat la 09:43 14 Noi 2026

O navă cargo a fost lovită de o dronă în apropiere de Sf. Gheorghe. Imagine cu caracter ilustraiv. Sursă: Getty Images

O navă a fost lovită de o dronă în apropierea localității Sf. Gheorghe, în apele teritoriale ale României, arată surse Antena 3 CNN.

Incidentul a avut loc vineri seară, la 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe. Nava lovită este cargoul Larissa. Impactul cu drona a fost raportat la ora 21,40.

Comandantul navei a transmis autorităților navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit, impactul nefiind urmat de incendiu. Drona ar fi distrus doar macaraua de marfă a cargoului.

Larissa 1 se îndrepta spre rada portului Sulina, urmând să ajungă in Ucraina.

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