O nouă alternativă la DN1 prinde contur: „Autostrada” din Valea Doftanei va trece prin munți. Lucrările au ajuns la 28%

1 minut de citit Publicat la 22:44 19 Oct 2026 Modificat la 22:44 19 Oct 2026

Pe cei 25,63 de kilometri ai traseului, lucrările se desfășoară simultan din ambele direcții. FOTO: CNI/Facebook

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 102I, între Valea Doftanei, în județul Prahova, și Săcele, în județul Brașov, au ajuns la un stadiu fizic de 28%, anunță Compania Națională de Investiții (CNI).

Pe cei 25,63 de kilometri ai traseului, lucrările se desfășoară simultan din ambele direcții, pe mai multe fronturi de lucru. Specificul terenului montan impune soluții tehnice complexe pentru consolidarea terenului și realizarea infrastructurii rutiere.

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În prezent, sunt în execuție cinci poduri și 41 de podețe. Proiectul mai cuprinde realizarea a 3.157 de metri liniari de structuri de sprijin din beton armat și a 600 de metri liniari de structuri din gabioane.

La finalizarea investiției, drumul va asigura o legătură rutieră modernizată între județele Prahova și Brașov, prin Munții Baiului, și va reprezenta o alternativă la DN1, contribuind la îmbunătățirea accesibilității în zonă.

La sfârșitul lunii august, Consiliul Județean Prahova anunța că lucrările ajunseseră la un stadiu fizic de 23%.