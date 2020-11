Apel disperat al unei tinere din Braşov. Bunica ei a dispărut într-un cartier de la marginea oraşului

''Bunica mea e disparuta de aproximativ 24 de ore. A disparut in zona cartierului NOUA Brașov. După o zi intreaga de căutări nu a fost încă găsită. Spitale, câmpuri, azile, cimitire nimic.

Femeie in varsta de 90 de ani, par vopsit mov, aprox 90 kg, 1m60, ochi albastri.

A plecat in sarafan maro și o camasa de noapte portocalie pe dedesubt.

Inainte locuia in TRACTORUL BRASOV.

VA ROG PE TOTI CEI CE LOCUITI IN TRACTORUL IN SPECIAL IN ZONA DINTRE LIDL SI CORESI (13 decembre alea constructorilor ) LA BLOCURILE TURN SA SUNATI LA POLITIE DACA O VEDETI'', a scris tânăra pe pagina ei de Facebook.

Polițiștii brașoveni au început acțiunile de căutare

,,Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizată, la data de 10 noiembrie 2020, de către un bărbat din municipiul Brașov, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 90 ani, a plecat de la domiciliu la data de 10 noiembrie 2020, ora 00.00 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime: 1,60 m, greutate: 70 kg, constituție normală, păr vopsit albastru, ochii: albaştri

La momentul plecării purta o rochie de culoare maro, o bluză de culoare portocalie, fără a purta articole de încălțăminte.

Persoanele care pot furniza informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.”, se precizează într-un comunicat de presă.